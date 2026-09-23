Un auto perdió el control y chocó contra las gradas en una picada en Mendoza: murió una joven de 18 años

Este fin de semana ocurrió un grave incidente en el departamento mendocino de Lavalle, cuando un auto que participaba de una picada perdió el control, se despistó e impactó contra el muro de contención y la zona de las gradas donde se encontraba el público. Producto del fuerte incidente murió una joven de 18 años y otras tres personas resultaron heridas.

El hecho tuvo lugar poco después de la largada en las Picadas de Lavalle, muy conocidas en la zona. Cuando el Chevrolet 400 desvió bruscamente, parte de la estructura cayó sobre las personas que observaban el evento. Entre ellos se encontraba Morena González, quien quedó aprisionada por el colapso. Otros tres jóvenes de 20, 23 y 27 años (entre ellos, el hermano de la víctima) también sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el lugar.

La adolescente, consignó Diario UNO, recibió de lleno el impacto del golpe del vehículo y una parte de la pared de concreto del circuito cayó sobre ella. González fue la única de las lesionadas que fue derivada a un hospital local, en donde la diagnosticaron con fracturas en una pierna y en la zona intercostal producto del golpe en el pecho y abdomen. Una de las costillas fracturadas le habría provocado daños internos, lo que hizo que finalmente se confirmara su muerte este martes.

Morena González, la joven de 18 años que murió en una picada Redes Morena González

Uno de los hermanos de la joven también resultó herido por el impacto y tuvo que recibir una sutura de 8 puntos en el rostro. Oriundos de Junín, ambos habían asistido al lugar con un grupo de amigos para disfrutar del evento.

La joven, que cumpliría 19 años en noviembre, fue alumna del colegio Medalla Milagrosa de la localidad bonaerense y, según compartía en sus redes, practicaba gimnasia artística. Tal como detalló el medio local, era la menor de tres hermanos y siempre se mostraba cercana a su grupo familiar.

Ahora, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito, encabezada por la fiscal Gisela Lana. Tras la muerte de la adolescente, la causa pasó a ser investigada como homicidio culposo y, en este marco y tras un pedido de la familia, se le realizó un examen toxicológico al conductor del Chevrolet 400, identificado como Horacio Ortiz, que finalmente dio negativo.

La joven estuvo internada dos días en terapia intensiva Redes Morena González

Por estas horas también se encuentra bajo análisis la seguridad del evento. La Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo (FEMAD) señaló que el incidente fue algo “inusual, producto quizás de un desperfecto mecánico” y no descartó que pudiera haber influido el viento Zonda.

Oscar Zamora, presidente de la FEMAD, explicó que las Picadas de Lavalle cumplían con lo requerido por la ley. “El domingo —día del accidente— estaban las dos ambulancias de alta complejidad y traslados, los seguros de los espectadores y la atención sanitaria para los pilotos. Estaba todo en orden”, especificó el dirigente en diálogo con El Siete.

Y añadió: “No íbamos a hablar, pero dada la repercusión y algunos comentarios errados, lo hacemos. Y la verdad es que se trató de un accidente inusual. El muro contra el que chocó el auto es de cemento, con herraduras de hierro. Pero el impacto fue tan fuerte que el auto rebotó y los bloques o pedazos de cemento fueron a dar contra los espectadores”.