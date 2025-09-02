Escape de oxígeno líquido en Villa Urquiza: edificios evacuados y amplio operativo de seguridad en la zona

Un escape de oxígeno líquido en una clínica de rehabilitación en el barrio porteño de Villa Urquiza obligó a los bomberos y al SAME a desplegar un amplio operativo de seguridad.

El evento ocurrió este martes por la mañana en la Avenida Monroe al 4700, a la altura de Álvarez Thomas. Como medida de prevención se evacuó a los domicilios linderos a la clínica y se realizó un corte total de tránsito en la zona. No se registraron víctimas.

Escape de oxigeno

El oxígeno líquido es una sustancia muy peligrosa porque tiene temperaturas extremadamente bajas (criogénicas) que pueden causar graves quemaduras y congelación severa en la piel y los ojos. Además, es un oxidante potente que puede provocar incendios y explosiones al entrar en contacto con materiales combustibles.

Escape de gas en Palermo

La semana pasada, se realizó un amplio operativo de siete horas en el barrio porteño de Palermo, sobre la avenida Juan B. Justo y Paraguay, por un escape de gas en la vía pública que se produjo cuando una retroexcavadora, que trabajaba en la pavimentación del asfalto del Metrobús rompió un caño de media presión con una de sus palas

Las autoridades aseguraron el lugar e instalaron una chimenea temporal en la calle para ventilar y evitar la concentración de gas. Sin embargo, el móvil y vecinos en redes refirieron que aún percibían su olor desagradable.

Escape de gas en Juan B. Justo y Paraguay en el barrio Palermo SAME

Todas las fuentes consultadas por LA NACION coincidieron que “la reparación llevará tiempo porque el caño de acero que se rompió está dentro de otro caño, lo que se denomina encamisado”.