Un camión sin frenos provocó un choque en cadena y caos de tránsito en el puente Chaco-Corrientes

Un choque en cadena de aproximadamente 15 vehículos provocado por un camión sin frenos generó un importante caos de tránsito en el puente que conecta las provincias de Corrientes y Chaco. A raíz del impacto, murió un motociclista que había quedado atrapado.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro ocurrió el viernes alrededor de las 16 a la altura del kilómetro 2,2 de la autovía interprovincial. Según las investigaciones y declaraciones de testigos, todo se generó por un camión que se quedó sin frenos e impactó contra varios autos.

Choque en cadena en el puente Chaco Corrientes Aquí Estamos Corrientes

Un video registrado por una cámara de seguridad de la zona mostró el momento exacto del golpe, cuando el conductor del camión pierde el control, choca contra la combi de bebidas energizantes e impacta desde uno de los laterales a otros dos vehículos, los cuales daña considerablemente.

Choque en el puente Chaco Corrientes

En consecuencia, otros autos y camionetas que circulaban por el puente comenzaron a chocar entre sí, por lo que al menos 15 rodados estuvieron involucrados, según publicó el medio correntino El Litoral.

En tanto, hubo un corte total del tránsito en el puente durante varias horas y se desplegó un fuerte operativo para atender a varios heridos, que fueron ocho, y sacar los vehículos dañados.

Choque en cadena en el puente Chaco Corrientes Aquí Estamos Corrientes

Durante la noche del viernes, las autoridades confirmaron la muerte de un motociclista que había sido internado en el Hospital Escuela de la Provincia de Corrientes. La víctima tenía 57 años y fue identificada como Juan Carlos Pérez, de Corrientes, que conducía una motocicleta Zanella 110 cc.

Choque en cadena en el puente Chaco Corrientes Aquí Estamos Corrientes

El hombre había quedado atrapado en medio de los vehículos junto a su moto y fue rescatado por los médicos y luego ingresado al centro de salud con politraumatismos. Sin embargo, con el transcurrir de las horas su estado desmejoró y murió alrededor de las 22 del viernes, de acuerdo a lo que publicó el medio local citado.

Los peritos trabajan para determinar las causas del accidente. En paralelo, el tránsito del puente quedó habilitado recién este sábado por la mañana.