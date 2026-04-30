Los eventos que marcan agenda eligen BA Ferial

Con una agenda que combina industria, negocios y entretenimiento, BA Ferial comienza a consolidarse como uno de los principales polos de eventos de la ciudad de Buenos Aires. Situado en la Costanera Norte, en avenida Rafael Obligado 1221, el predio suma a su historia una nueva etapa de gestión, infraestructura y programación, con propuestas de gran escala que ya confirmaron sus próximas ediciones.

EFICA, Caminos y Sabores, Comic Con Argentina, Expo Auto Chino, el Campeonato Mundial del Alfajor, Luxury Outlet y FUN PASS forman parte de una agenda creciente que posiciona al espacio como un hub clave para distintos sectores. La combinación entre ubicación estratégica, capacidad operativa y un diseño pensado específicamente para exposiciones aparece como uno de los principales diferenciales del predio.

EFICA, la exposición internacional de la industria del calzado, realizará su edición 114° en BA Ferial entre el 28 y el 30 de junio BA Ferial

Entre los primeros eventos confirmados se encuentra EFICA 114, la exposición internacional de la industria del calzado, que se realizará del 28 al 30 de junio. Para Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, la elección de BA Ferial responde a una continuidad con una mirada renovada. “Surge como una evolución natural en la historia de EFICA. Durante años, Costa Salguero fue el punto de encuentro de la industria, y hoy BA Ferial retoma ese legado desde una lógica renovada, pero en un entorno que sigue resultando familiar para expositores y visitantes”, señaló.

Moschetto subrayó además que el predio se distingue por su “ADN ferial”, al tratarse de un espacio concebido para albergar exposiciones donde el foco está puesto en el intercambio comercial. En ese sentido, destacó la accesibilidad, la ubicación y la infraestructura como factores centrales para el desarrollo de un evento orientado a generar vínculos y oportunidades de negocio.

Con más de 20.000 metros cuadrados de superficie y pabellones modulables, BA Ferial ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a distintos formatos, desde encuentros sectoriales hasta exposiciones de gran convocatoria, lo que amplía su atractivo para organizadores de perfiles diversos.

Caminos y Sabores edición BNA reunirá a más de 500 emprendedores gastronómicos del 9 al 12 de julio en BA Ferial BA Ferial

En línea con esa capacidad de convocatoria, Caminos y Sabores edición BNA se realizará del 9 al 12 de julio, durante el fin de semana largo, en el renovado predio. La feria gastronómica reúne a más de 500 emprendedores y propone un recorrido por los sabores y aromas de la Argentina durante cuatro jornadas.

“Este predio ubicado a la vera del Río de la Plata nos ofrece la posibilidad de seguir creciendo en un espacio que combina trayectoria, ubicación estratégica y una infraestructura preparada para recibir propuestas de gran convocatoria”, señaló Patricio Frydman, gerente comercial del evento. Además, anticipó que se dispondrá de transporte gratuito desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para facilitar el acceso del público.

Otra de las novedades de la agenda es el desembarco de la Expo Auto Chino, que debutará en BA Ferial del 2 al 4 de octubre. Nicolás Coppo, integrante de la organización, explicó que la elección del predio estuvo vinculada a la escala del evento. “Elegimos BA Ferial porque es uno de los centros de convenciones más importantes de Latinoamérica. La Argentina no tenía una exposición de automóviles nuevos desde hace nueve años y el predio tiene todas las condiciones para recibir un evento de esta magnitud”, afirmó.

La Expo Auto Chino debutará en BA Ferial del 2 al 4 de octubre, con un evento de escala internacional dedicado a los vehículos de origen chino BA Ferial

Coppo destacó además la historia del espacio, su localización, el respaldo de Exponenciar y la flexibilidad operativa que ofrece el predio para el armado de exposiciones complejas.

La agenda se completa con propuestas vinculadas al entretenimiento y la cultura pop. Del 4 al 6 de diciembre, BA Ferial volverá a recibir a Comic Con Argentina, que reafirma su vínculo histórico con el lugar. Desde la organización destacaron la transformación reciente del predio. “Hoy, con la renovación y modernización de BA Ferial, sentimos que el espacio dio un salto de calidad muy significativo. Esa transformación lo posiciona nuevamente como la opción más atractiva para nosotros”, señalaron.

Además, remarcaron el rol del equipo técnico y operativo en eventos de alta complejidad, así como la combinación entre infraestructura y capital humano como un diferencial clave para propuestas que requieren escalar y albergar experiencias simultáneas. Comic Con Argentina reúne contenidos vinculados al cine, las series, el cómic, el anime y los videojuegos y es considerado uno de los eventos de cultura pop más relevantes de la región.

La versatilidad del predio permite adaptar los espacios a distintos formatos de exposición y armado técnico BA Ferial

Una transformación a gran escala

En paralelo al crecimiento de la agenda, Exponenciar lleva adelante un plan integral de renovación de BA Ferial que contempla una inversión superior a los $20.000 millones. El proyecto apunta a reconvertir el predio en un moderno centro de exposiciones, eventos, cultura y esparcimiento, integrado al río y al entorno urbano.

La transformación busca potenciar la experiencia de organizadores, expositores y visitantes mediante la articulación entre infraestructura, tecnología y servicios, en un espacio pensado para acompañar la evolución de los eventos en la Argentina.

Con una programación en expansión y la validación de organizadores de distintos sectores, BA Ferial avanza en su consolidación como uno de los escenarios estratégicos para la industria de eventos en la ciudad, combinando historia, escala y una proyección a largo plazo.