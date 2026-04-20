Temporal e inundaciones agravan la emergencia en Chaco: crecen el aislamiento y los daños en El Impenetrable

En las últimas horas del fin de semana y la madrugada del lunes un temporal golpeó a Chaco con lluvias intensas y generalizadas en gran parte del territorio provincial, que superaron ampliamente los 100 milímetros en muchas localidades del sudoeste. Estas precipitaciones empeoran la situación que hace varias semanas viven parajes de El Impenetrable tras la crecida del Bermejo que provoca daños materiales y aislamiento de pobladores. El contexto es complicado también porque el caudal del río está vinculado con las lluvias en las cuencas altas, en Bolivia y Salta.

“Hace un mes que estamos en emergencia por las crecidas de los ríos Teuco y Bermejo -admitió a LA NACION el ministro de Desarrollo Social chaqueño, Diego Gutiérrez-. Hay serias dificultades. Estamos con todo lo que tenemos disponible en la provincia. Los ríos cubren longitudes muy largas y separan en dos partes la provincia, tenemos gente aislada de ambos lados. El despliegue es muy importante pero a veces insuficiente. Hemos tenido lluvias de más de 200 milímetros, ya no son problemas focalizados es generalizado en toda la provincia”.

Puntualizó que hace al menos dos semanas que están “bajo agua” zonas como Presidencia Roca, Roque Saénz Peña, Villa Bermejito, Juan José Castelli. “La transitabilidad de las rutas que conectan con El Impenetrable está afectada. Hace una semana, cuando no era tan complicado, llegamos con módulos alimentarios y extras. Fue una ayuda importante, pero todo se torna insuficiente en esta emergencia tan generalizada. Es grave la situación”, aportó.

En el caso de Juan José Castelli el agua avanzó sobre barrios enteros, anegó calles y complicó seriamente la cotidianeidad. Hay vecinos autoevacuados y el Ministerio de Educación decidió la suspensión de las clases.

Gutiérrez insistió en que la Provincia “hace todo su esfuerzo, con el máximo de ayuda que puede” pero subrayó que hay lugares a los que se llega solo por aire o con camiones Unimog. Chaco no cuenta con helicópteros y los funcionarios están en contacto con el Ejército para que los “ayude a intervenir”.

Respecto de la Nación, Gutiérrez dijo que no han tenido ayuda directa hasta ahora. “Vamos a acudir porque ya no son suficientes nuestros recursos. Hacemos todo lo posible, pero hay zonas donde no podemos llegar ni siquiera con la Patrulla Fluvial creada hace poco”, dijo.

La situación de las inundaciones ya lleva dos semanas Gobierno del Chaco

El Impenetrable

No hay cifras oficiales de personas aisladas porque por ejemplo, en la zona de El Impenetrable, ni siquiera hay números actualizados de cuánta gente vive.

Desde el Frente Nacional Campesino plantean que es grave lo que se vive en Pozo del Gato y parajes aledaños (municipio El Sauzalito, departamento General Güemes). Indican que la zona está “aislada como consecuencia del desborde del río Bermejito y las copiosas lluvias registradas en la zona”. Describe que, en las últimas dos semanas, están “intransitables los caminos de acceso y comunicación con los centros urbanos como El Sauzalito; Comandancia Frías; Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza”.

“Ese paraje más los puestos y parajes vecinos -añade el comunicado-, están poblados por numerosas familias campesinas criollas que se dedican a la producción de ganado mayor y menor, la producción apícola, la agricultura en cercos. En la actualidad alrededor de un centenar de familias están aisladas por los desbordes del río Bermejito y la falta de mantenimiento de los caminos”.

Precisan que el puente de Pozo del Gato está “intransitable por la inundación, producto de la crecida del río Bermejito; es de fundamental importancia porque comunica con las localidades de Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya” y las rutas que comunica el paraje con Misión Nueva Pompeya y con Güemes, la que va a El Sauzalito y a Comandancia Frias, por La Fortuna, están “intransitables por las lluvias caídas y la falta de mantenimiento”.

“La población está sufriendo muchos daños por las pérdidas en la producción, los atrasos en la actividad educativas, la falta de medicamentos y la imposibilidad de continuar con las actividades económicas”, agrega el texto del comunicado que pide asistencia con “chalanas, medicamentos, mercaderías, forrajes y kits veterinario”.

Sobre esa zona puntual, Gutiérrez dijo a este diario que este fin de semana llegaron “unas canoas y en días anteriores módulos de alimentación y ayuda para los animales” pero admitió que el panorama es muy complejo “y todo resulta escaso”.

Ratificó que las precipitaciones intensas “se repiten cada 48 o 72 horas” lo que complica los planes de asistencia y la llegada a determinadas zonas.

Hasta las 7 de la mañana de este lunes, los registros oficiales de la Administración Provincial del Agua reportan 149 milímetros en Castelli, 120 en Villa Rural El Palmar, 90 en Avia Terai y Campo Largo, 84 en Sáenz Peña, 74 en Tres Isletas, 70 en Corzuela, 60 en Quitilipi y 52 en Los Frentones.