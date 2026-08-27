Un cardenal invitó a a los jóvenes a “farmear aura” con Cristo: “¡Muchos se sienten solos!"

La expresión “farmear aura”, una tendencia que ganó popularidad entre jóvenes de distintos países de Latinoamérica en las últimas semanas, provocó una curiosa reflexión del cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago de Chile.

A través de varias publicaciones en su cuenta de X, el prelado vinculó el fenómeno con la búsqueda de reconocimiento y pertenencia por parte de las nuevas generaciones.

“Farmear aura es un grito desesperado de los jóvenes por ser vistos, escuchados, valorados, queridos y tomados en cuenta”, escribió Chomali.

En la misma publicación, agregó que esta práctica se trata de “una versión distinta de los therians”, fenómeno que, según su interpretación, explica una preocupación común.

El posteo del cardenal chileno en X

“Refleja el mismo y preocupante fenómeno: ¡muchos jóvenes se sienten solos! Y de eso se habla poco, lamentablemente”, afirmó.

El término “farmear aura” se popularizó recientemente entre usuarios jóvenes de redes sociales, donde suele utilizarse para describir acciones que aumentan la imagen o la presencia de una persona dentro de determinados ámbitos digitales y sociales.

A partir de esa referencia cultural, Chomali elaboró un mensaje orientado a la juventud.

La segunda publicación del prelado en X

En una segunda publicación, el arzobispo planteó una mirada vinculada con el futuro, la formación y el compromiso con la comunidad.

“Jóvenes: la mejor manera de farmear aura es tomarse la vida con esperanza y alegría”, convocó, según relevó la Agencia Católica de Informaciones.

Y añadió: “Los invito a estudiar seriamente y a preparar bien el cuerpo y el alma para servir a los demás. ¡Qué mejor que farmear aura pensando en grande y construyendo un país más justo! ¡Aura por y para Chile!”, expresó.

Las reflexiones de Chomali se inscriben en una serie de mensajes que suele difundir a través de las redes sociales, donde aborda fenómenos culturales y sociales actuales.

En otro de los textos publicados, el cardenal relacionó la idea de “farmear aura” con acciones de servicio y ayuda a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Para eso mencionó la tarea que realizan los franciscanos en Recoleta, quienes, según él, diariamente brindan asistencia alimentaria a personas necesitadas.

“Los franciscanos de Recoleta, día a día, dan almuerzo a 150 personas. El comedor muy ordenado y digno. Las historias de los comensales dan cuenta de tantas personas sin casa, sin familia, sin nada, salvo un almuerzo dado con amor por los frailes y sus colaboradores”, señaló.

El arzobispo vinculó el concepto viral de “farmear aura” con la dimensión religiosa y solidaria de la vida cotidiana.“¡Amo la Iglesia y feliz de haberle entregado mi vida! Puro farmeando aura con Cristo”, escribió.