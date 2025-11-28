Un conductor alcoholizado, sin seguro y enyesado chocó a tres vehículos estacionados y se atrincheró en su auto en Palermo

Un hombre alcoholizado, sin seguro y con una pierna enyesada chocó este viernes a tres autos estacionados en Palermo y luego se atrincheró en su vehículo por más de dos horas. El test de alcoholemia reveló que había duplicado el máximo permitido en la ciudad de Buenos Aires. Efectivos policiales lograron que bajara y fuera trasladado a una comisaría para la realización de un narcotest.

El choque ocurrió antes de las 7.30 de la mañana, en una zona caracterizada por una gran cantidad de boliches. El vehículo venía haciendo zig zag por la avenida Córdoba hasta que finalmente impactó contra un Renault Sandero, un Toyota Corolla y un Honda Civic en Cabrera y Godoy Cruz. Rápidamente personal de Tránsito se hizo presente en el lugar para regular la circulación de los vehículos. También acudieron, tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 14A y le pidieron al hombre que bajara del vehículo. Fue entonces que se negó.

Cerca de las 8, se montó un gran operativo. Arribaron más efectivos de la Policía de la Ciudad, una camioneta, un cuatriciclo y la policía motorizada. A esa hora pusieron una cinta perimetral y cortaron Godoy Cruz y Cabrera. Aunque efectivos policiales le abrieron la puerta del auto más de una vez, el hombre la volvió a cerrar una y otra vez. Además, al ver la presencia de canales de televisión en el lugar, subió casi por completo la ventanilla y se tapó con una gorra.

El frente del Ford Fiesta fue el más perjudicado en el choque Captura LN+

Cerca de las 8.25, llegaron dos patrulleros más, quitaron la cinta perimetral y arribó una grúa para remover el vehículo. Sin embargo, al ser el auto una propiedad privada, no podían forzar a su dueño a descender. A esta hora ya había alrededor de diez efectivos policiales.

Más allá del enorme operativo desplegado, el hombre se manejaba con total tranquilidad. Incluso llegó a prender un cigarrillo y fumarlo dentro del auto. También descendió del vehículo momentáneamente para ser atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) por contusiones leves y, luego, volvió a ingresar a su auto.

Los dueños de los autos accidentados se presentaron en el lugar indignados por lo ocurrido y por no poder sacar los vehículos de las inmediaciones para seguir con el día.

Nicolás, el dueño del Toyota Corolla, dijo que fue “durísimo” comenzar el viernes de esta forma en diálogo con LN+. “Yo vine a dormir a lo de un amigo, que vive básicamente al lado del laburo. Cuando me desperté para buscar el auto e irme a trabajar, me encontré con esto. Mirá cómo está la situación. Un choque en cadena, ¿qué más vas a hacer? Estoy hablando con los abogados“, señaló.

Pasadas las 9, un perito realizó el test de alcoholemia ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte. El resultado fue de 1,5 gramos por litro de alcohol en sangre, es decir que duplicó el valor máximo permitido para un conductor particular en la ciudad de Buenos Aires.

Tras un extenso diálogo que duró más de dos horas, a las 9.15 el hombre bajó de su Ford Fiesta y fue trasladado en patrullero a la Comisaría Vecinal 14A. Allí se vio que tenía una bota de yeso en su pierna izquierda. Además, el auto era manual, por lo que el yeso le impedía apretar el embriague.

La fiscalía a cargo del Dr. Palacios ordenó labrar una contravención por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre y por carecer de seguro. También ordenó que removieran el vehículo a una playa policial, lo cual se concretó a través de una grúa. Se liberó el tránsito en la zona.