Feroz ataque al frente de un boliche luego de una discusión dentro del local

La madrugada del sábado, la música todavía sonaba y la pista seguía llena cuando el festejo familiar en Omi bar, resto & music se desmadró en minutos. Primero fue un cruce entre dos mesas. Después, los empujones. Y enseguida, la escena escaló: el personal de seguridad intervino para separar y, ya en la vereda, aparecieron macetas de cemento hechas pedazos, cascotes que volaron hacia los vidrios del frente y corridas de clientes que buscaban resguardo detrás de las columnas y las barras.

El saldo provisorio: heridos, destrozos, denuncias de ambos lados y una causa judicial en marcha para definir cómo empezó todo y quiénes son responsables.

Así eran retirados del boliche los presuntos agresores

De acuerdo con el material registrado en video y los relatos aportados, el primer incidente se produjo dentro del local, cerca de la 1.30. Allí, un grupo de jóvenes que había ido a cenar como parte del cumpleaños de una familiar discutió con otro grupo. Según el encargado del bar, Mauro Barbeito, el lugar “es un bar que luego de las 12 de la noche se hace boliche y van bandas a hacer recitales a veces”.

En ese contexto, cuando la tensión subió, la seguridad se acercó para retirar a quienes consideraba más exaltados y evitar que el conflicto pasara a mayores.

Los segundos finales antes de que uno de los agresores arrojara un vaso

Fue en ese momento cuando se produjo el hecho que, a juicio del boliche, desató la violencia. “Sacaban al agresor de buena manera, como se ve en el video, y desde corta distancia un amigo de esa persona arroja un vaso de vidrio que impacta en la cajera y en un guardia de seguridad”, informó Barbeito como vocero del establecimiento.

El patovica resultó herido y, siempre según esa versión, necesitó ocho puntos de sutura. Con los involucrados ya afuera, agregaron desde el local, algunos de los jóvenes comenzaron a romper mesas y la decoración de la vereda; utilizaron especialmente macetas grandes de cemento, que se fragmentaron en cascotes y fueron arrojadas contra la fachada.

Los primeros minutos del ataque al boliche de Lanús

Los impactos quebraron vidrios y provocaron nuevas corridas dentro del bar con personas que trataban de escapar de la zona de ataque.

El testimonio del boliche sostiene, además, que en cuanto empezaron los destrozos se llamó a la policía, pero que los móviles “nunca se hicieron presentes”.

Ante la continuidad de los ataques y —siempre según su relato— para resguardar a los clientes que permanecían en el interior, el personal de seguridad decidió salir a la calle para dispersar a los agresores. Esa intervención derivó en nuevas peleas cuerpo a cuerpo, que también quedaron filmadas.

Otra cámara registró el ataque al boliche de Lanús

La versión de los que pelearon

En paralelo, otra de las partes involucradas presentó una versión distinta, con foco en el rol de la seguridad privada. Florencia, integrante del grupo que festejaba, señaló que el conflicto original había sido un entredicho breve “entre dos chicos” y que la situación parecía superada hasta que intervino un empleado del boliche.

“Se le acerca el patovica a querer sacarlo a la fuerza. Le pega una trompada sin razón alguna. Y ahí es donde a mi hermano se lo llevan para atrás con mi otro hermano y es el que claramente se ve que tira el vaso al patovica, pero le pegó a la pared y ahí salpicó”, dijo en declaraciones al canal Telefe.

Desde su perspectiva, lo que siguió tuvo origen en un uso de la fuerza que consideró injustificado por parte del personal de seguridad del local.

Cómo se vivió dentro del local el momento en el que comenzaron a romper los vidrios

Ambas partes se presentaron a radicar denuncias y la Justicia intervino a partir de la viralización de los videos y de las actuaciones policiales. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Lanús quedó a cargo de la investigación y abrió una causa por lesiones.

Las primeras medidas judiciales incluyeron el reconocimiento médico y las declaraciones testimoniales de los heridos. Dos personas fueron trasladadas al Hospital Evita de Lanús para su atención y se notificó a los presuntos responsables del avance del expediente.