Qué se sabe del accidente que costó la vida de dos policías que viajaban hacia un operativo

SANTA FE.- Las informaciones reunidas por las autoridades policiales confirmarían que el acoplado involucrado en la trágica colisión de un automóvil con efectivos policiales a bordo, donde en horas de la madrugada de este viernes murieron dos altos oficiales de investigaciones de la policía santafecina, habría estado detenido sobre la ruta al momento de la colisión. Pero además, no habría contado con señalización preventiva, como establecen las normas vigentes.

“La primera información que tenemos es que el acoplado estaba completamente detenido y por lo que tenemos hasta ahora, no estaba señalizado. Pero todo esto es muy provisorio y tenemos que establecerlo con más claridad”, aclaró el subsecretario de Análisis Criminal, del Ministerio de Seguridad de la provincia, Sebastián Montenotte.El funcionario insistió en aclarar que las actuaciones judiciales y periciales recién comenzaron y que todavía se intenta reconstruir la mecánica exacta del accidente ocurrido minutos después de las 2.30 de este viernes sobre la Ruta Nacional 98, que une las ciudades de Vera con Tostado y gran parte del sudeste de Santiago del Estero.

“Estamos investigando y tratando de establecer cuál fue exactamente la mecánica” (del accidente, señaló.

El propio Montenotte confirmó que las dos víctimas fatales ya fueron identificadas. Se trata de Milena Martinuzzi, de 44 años, quien se desempeñaba como jefa del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Regional en jurisdicción de San Cristóbal.

La otra persona fallecida es Pablo Mansilla, de la misma jurisdicción laboral que Martinuzzi. Tenía 49 años y estaba radicado en Tostado.

Las víctimas restantes fueron el subcomisario Gastón Carruega (35) y Diego Farias (30), quienes permanece internado en Vera y Reconquista, respectivamente.

El camión era conducido por Marcelo Aguirre, domiciliado en General Pinedo, Chaco, y resultó ileso.

Más adelante, Montenotte explicó que los efectivos accidentados habían sido convocados desde distintas dependencias de la región del norte santafesino para participar de operativos judiciales en Reconquista y Avellaneda. Y aclaró que el procedimiento se concretó pese a la tragedia ocurrida en la ruta.

La Jefa de Microtráfico de San Cristóbal y un oficial de investigaciones murieron en un accidente de tránsito Gentileza

El funcionario confirmó detalles del accidente vial ocurrido durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 98 (que une Vera con Tostado y el sudeste de Santiago del Estero), en jurisdicción de la ciudad de Vera, cuando el automóvil Renault Logan, perteneciente a la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, colisionó la parte trasera de un acoplado, cuyo camión de tiro se encontraba estacionado, sin ningún ocupante a bordo, a unos 50 metros de distancia.

En otro tramo de sus declaraciones, el funcionario no descartó que las condiciones climáticas hayan influido en el episodio, aunque aclaró que todavía no cuentan con información definitiva sobre el estado de visibilidad en el lugar. “Desconozco si en ese momento había neblina en ese tramo. Hemos tenido alertas sobre esa situación en gran parte del litoral durante los últimos días, pero eso lo vamos a tener más claro con el correr de las horas”, señaló.

En tanto, los informes recogidos por este diario coinciden en señalar que el siniestro se habría provocado cuando un camión sufrió una falla mecánica que habría bloqueado su sistema de frenos. El conductor logró detener la marcha y otro transporte se detuvo para colaborar en la emergencia.

Pero mientras intentaban remover el vehículo averiado hacia la banquina, se produjo el impacto que terminó desencadenando la tragedia.

Las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación, aunque las versiones coinciden en asegurar que la colisión involucró al acoplado de uno de los transportes que se encontraba detenido sobre la calzada.

Por otra parte, Montenotte confirmó que los efectivos involucrados eran agentes con experiencia dentro de la fuerza y que habían sido convocados desde distintas dependencias policiales para participar de un amplio operativo judicial en el norte provincial.

“Era personal con muchos años en la institución”, remarcó el funcionario.