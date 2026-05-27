Un hombre murió tras chocar contra un camión de carga en Santa Fe

Un hombre murió este miércoles por la mañana en la provincia de Santa Fe tras chocar contra un camión con acoplado en la Ruta Provincial 10, a la altura del denominado Camino de la Cremería, en San Lorenzo.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8, a pocos metros del cruce con la Ruta Nacional AO12, según reportó el medio local diario SL24. Tras un llamado de testigos a la central de emergencias, personal de la Policía de Santa Fe llegó al lugar del hecho y confirmó la gravedad del impacto.

Los investigadores todavía buscan determinar la culpabilidad del accidente - Policía de Santa Fe

Autoridades identificaron a la víctima como Claudio Marcelo Frutos, de 54 años, quien vivía en la ciudad vecina de San Lorenzo. El hombre manejaba un Fiat Siena de color “champagne oscuro” cuando impactó contra un camión Scania con acoplado gris que transportaba mercadería hacia la zona del puerto.

El Fiat Siena quedó destruido por la fuerza del impacto y el cuerpo del conductor atrapado adentro del habitáculo. Un médico del Sistema de Integración de Emergencias Sanitarias (SIES) constató el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho.

Los peritos de Criminalística iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar los motivos que provocaron el choque frontal en la ruta santafesina. El conductor del camión fue identificado como Nicolás Adrián G., de 40 años, y se conoció que se trata de un residente de la localidad de Correa.

Como quedó el auto tras el accidente - Policía de Santa Fe

Por disposición del fiscal del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, los efectivos demoraron al camionero e iniciaron una causa penal bajo la calificación de homicidio culposo.

Los Bomberos Zapadores trabajaron durante varias horas para poder retirar los vehículos de la ruta y liberar el cuerpo de la víctima, atrapado entre los restos de su auto. El tránsito en el Camino de la Cremería estuvo totalmente interrumpido a raíz de los trabajos periciales y las tareas de limpieza de la calzada.

Otro accidente reciente en una ruta provincial

Una familia tuvo un choque fatal el pasado sábado 23 de mayo en la ruta provincial 6 de Buenos Aires, a la altura de San Vicente, cuando viajaba en un Peugeot 207 blanco en busca de un pediatra para un bebé de dos meses.

El fuerte choque entre dos vehículos sobre la Ruta Provincial 6 X

En el hecho fallecieron la conductora, Serafina Benítez, de 31 años; su madre, Ninfa Cabaña; y dos de sus hijos, una niña y el bebé. Un vecino del barrio El Roble de Guernica, Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, los acompañaba para guiarlos hacia un centro médico en Cañuelas.

El auto fue embestido por detrás por una camioneta Volkswagen Amarok gris conducida por Leandro Panetta, un estudiante de 28 años oriundo de Quilmes. Una testigo que circulaba por la zona declaró que la camioneta la sobrepasó a gran velocidad antes del impacto y que el imputado bajó del vehículo ileso tras la colisión.

La Justicia dictó la detención de Panetta y la UFIJ N.º 1 de San Vicente abrió una causa penal bajo la calificación de homicidio culposo.