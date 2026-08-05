Un delfín lleva a su cría muerta en lo que los expertos llaman duelo

El video es impactante: una delfín lleva el cuerpo de su cría de dos semanas en medio de un grupo de delfines al sur de Perth, Australia.

Las imágenes fueron publicadas el 20 de julio por Geographe Marine Research, una organización dedicada a la conservación de ballenas. El grupo conoce bien a esta madre, a la que llamó Fraggle, y sus dificultades. Ya había perdido otras tres crías, y dar a luz a una cuarta durante el invierno en el hemisferio sur suponía un desafío inmediato para la supervivencia del pequeño.

“Todavía teníamos la esperanza de que tuviera una oportunidad de volver a ser madre”, escribió el grupo en una publicación de redes sociales ampliamente compartida.

El conmovedor duelo de una delfín por su cría

El grupo sugirió que la cría de Fraggle murió de neumonía.

Se sabe que distintos tipos de delfines cargan a sus crías muertas durante días, si no semanas, dijo Lori Marino, neurocientífica y fundadora del Whale Sanctuary Project.

“Es absolutamente evidente que se trata de una madre que está de duelo por su cría”, dijo Marino.

Señaló que, si bien ya se captaron otras imágenes de delfines en duelo, lo llamativo en este video fue la posición de los delfines que la rodeaban.

“Están cerca de ella”, dijo Marino en una entrevista. Y agregó: “No está solamente ella con su cría muerta. Existe un reconocimiento por parte de todo el grupo de que algo está pasando”.

Los grupos de cetáceos, término que engloba a mamíferos marinos como delfines y ballenas, son conocidos por los vínculos emocionales que desarrollan entre sí. Eso incluye tanto el nacimiento como la muerte. Por ejemplo, los científicos observaron grupos de cachalotes ayudando a una madre durante el parto, parte de un creciente cuerpo de investigaciones que ilustra la profundidad de los vínculos comunitarios en algunos grupos de animales no humanos.

Los científicos sostienen que estas expresiones de duelo son un comportamiento habitual entre los cetáceos.

En 2018, una orca llamada Tahlequah fue vista transportando a su cría muerta cerca de Columbia Británica durante más de dos semanas y a lo largo de más de 1000 millas, aunque los científicos consideraron que esa duración fue excepcional. Pareció volver a estar de duelo el año pasado.

Los expertos sostienen que madres como Fraggle y Tahlequah parecen buscar mantener un contacto cercano con el cadáver.

“Lo más sorprendente en estos casos es que las madres no tienen manos y viven en un medio acuático donde deben salir regularmente a la superficie para respirar y también para cazar”, escribió en un correo electrónico Susana Monsó, filósofa y autora de Playing Possum: How Animals Understand Death.

“Esto hace que aferrarse al cadáver sea algo muy difícil y demuestra una fuerte motivación por parte de la madre”.

Este comportamiento no es exclusivo de los delfines o las ballenas. Los científicos documentaron el transporte de cadáveres de crías durante períodos prolongados por parte de primates no humanos, incluidos chimpancés, gorilas y babuinos, dijo Abigail McClain, candidata a doctorado en el Centro para el Estudio Avanzado de Paleobiología Humana de la Universidad George Washington.

“Una y otra vez vemos a madres cargando a sus crías durante días o semanas, a veces incluso cuando hay evidencia de que la madre sabe que la cría ha muerto, lo que abre la puerta a debates realmente interesantes sobre el duelo en especies no humanas”, escribió McClain en un correo electrónico.

Lauren Brandkamp, coordinadora de varamientos de Whale and Dolphin Conservation North America, señaló que, si bien a los seres humanos les resultan llamativos estos videos, no deberían sorprendernos.

“Es una respuesta conductual natural en los animales”, dijo Brandkamp. “Forman estos vínculos con sus crías, con otros miembros de su grupo o de su especie. Y cuando se pierde una vida, también experimentan ese tipo de duelo y tristeza”.