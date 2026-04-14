“¿Un desastre mitigable?“: la devastadora inundación de Bahía Blanca será analizada por expertos

La necesidad de adaptarse a eventos climáticos extremos y las claves para mitigar futuros desastres hídricos serán los temas de las XVI Jornadas de Divulgación Científica de las Ciencias de la Tierra, Mar y Atmósfera que realizarán este jueves 16 de abril el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Comité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional (Cnuggi).

La deliberación pondrá en el centro de la escena la catástrofe ambiental que sucedió en marzo del año pasado en Bahía Blanca y que, según los registros históricos, fue la lluvia más intensa del último siglo en esa ciudad bonaerense.

Justamente, esta edición de las jornadas de divulgación del IGN y el Cnuggi fueron denominadas “La inundación del 7 de marzo de 2025 en Bahía Blanca, ¿un desastre mitigable?”. Sus organizadores explican que el propósito es “brindar elementos para conocer mejor lo que está sucediendo en esa zona, abordando algunos temas específicos en el campo de las Ciencias Meteorológicas y Físicas de la Atmósfera y Ciencias Hidrológicas”.

Diseñado para que docentes, estudiantes y el público en general puedan comprender los mecanismos detrás del desastre de marzo de 2025, por el que murieron 18 personas, dejó pérdidas económicas y materiales sin precedentes en la región, las deliberaciones se desarrollarán de forma virtual y gratuita.

La apertura oficial de las jornadas será a las 13.45 y estará a cargo del presidente del IGN y del Cnuggi, mayor retirado e ingeniero geógrafo Marcelo Fabián Ancarola. El Cnuggi es el ente que representa a la Argentina ante la Unión Internacional Geodésica y Geofísica. Coordina, asesora y promueve la transmisión de conocimientos vinculados con la geodesia, la geofísica y las materias afines al estudio del sistema de la Tierra, su entorno espacial, y los procesos dinámicos que en ella se generen.

De la jornada participarán especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad Nacional del Sur. Abordarán tres ejes fundamentales: la eficacia de las alertas, el golpe al sector productivo, y la vulnerabilidad urbana.

La inundación arrasó con todo a su paso en Bahía Blanca y en el barrio Ingeniero Whitem donde el agua alcanzó marcas de hast 1,40 metro adentro de las viviendas Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Moderados por la doctora Moira Doyle (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires), el panel de especialistas comenzará a las 14. Sobre lo ocurrido con el alerta meteorológico en Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025, hablará Marcos Saucedo (SMN). A las 14.30, Carlos Torres Carbonell (INTA-UNS Agronomía), analizará el impacto de la inundación en las regiones rurales aledañas a esa ciudad del sur bonaerense. A las 15, para finalizar la jornada, expondrá Paula Zapperi (UNS-Conicet) sobre los peligros hidrometeorológicos y las claves para comprender el riesgo de inundación y la vulnerabilidad urbana en la ciudad.

Las deliberaciones se podrán seguir por el canal de YouTube del Instituto Geográfico Nacional (youtube.com/IgnArgentina). Los asistentes podrán participar de un espacio de preguntas y debates al finalizar las disertaciones. Los organizadores informaron, además, que se darán certificados de asistencia mediante un enlace que se compartirá de forma exclusiva durante la transmisión en vivo.