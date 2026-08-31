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Un desperfecto en una escalera mecánica provocó la caída de 11 personas en la estación Sáenz del Belgrano Sur

En las imágenes difundidas por el SAME, se observan manchas de sangre sobre el dispositivo de transporte; cinco personas fueron trasladadas a diversos hospitales

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Accidente en la estación Saenz del Belgrano Sur
Una escalera mecánica en la estación Sáenz de la línea de tren Belgrano Sur colapsó y provocó la caída de 11 personas

Una escalera mecánica en la estación Sáenz de la línea de tren Belgrano Sur colapsó y provocó la caída de 11 personas. Como consecuencia del incidente, cinco personas tuvieron que ser trasladadas a diversos hospitales.

Accidente en la estación Saenz del Belgrano Sur
Accidente en la estación Saenz del Belgrano Sur

Según confirmó LA NACION, el episodio se produjo a las 16 en la terminal ubicada sobre la calle Perito Moreno al 664. Del total de heridos, fue posible identificar al menos a dos hombres y tres mujeres. Asimismo, con respecto a las edades, se logró determinar que el grupo estaba integrado al menos por un menor y cuatro mayores.

WhatsApp Video 2026-08-31 At 17.22.35
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Según el titular del SAME, Alberto Crescenti, el incidente se debió a un “desperfecto”. Asimismo, en declaraciones televisivas, precisó que seis pasajeros fueron atendidos en el lugar y cinco debieron ser trasladados a nosocomios: tres al Hospital Piñero, uno al Hospital Penna y otro al Hospital Cecilia Grierson.

Colapso de una escalera mecánica en Estación Sáenz
Colapso de una escalera mecánica en Estación Sáenz

“Hubo un desperfecto de una escalera mecánica en la estación Sáenz, que provocó la caída de 11 personas, de las cuales seis fueron atendidas en el lugar. Cinco fueron trasladadas con politraumatismos diversos. El operativo ya finalizó. Se movilizaron 16 ambulancias. Fue una caída importante”, dijo a Todo Noticias.

Noticia en desarrollo.

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