Una nena de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull en Malvinas Argentinas

Una nena de cuatro meses, identificada como Emma Cabral, murió después de ser atacada por un perro de raza pitbull dentro de su casa, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. La víctima sufrió heridas de gravedad, principalmente en la cabeza y falleció horas después en el hospital, mientras que el animal permanecerá bajo observación durante diez días.

El episodio ocurrió en una vivienda situada en la calle O’Brien al 4300. Según indicó el medio Informe Norte, los datos preliminares indican que el animal habría ingresado al sector principal de la propiedad durante un descuido de la familia y que fue directamente a atacar a la menor.

A pesar de los intentos del personal médico, la nena murió horas después de su ingresó al hospital como consecuencia de las lesiones Unsplash

Ante la gravedad de la situación, los familiares trasladaron a la menor de urgencia a un hospital, donde ingresó con pronóstico reservado. A pesar de los intentos del personal médico por asistirla, murió horas más tarde como consecuencia de las lesiones.

Tras confirmarse la muerte, el caso quedó formalmente judicializado y en manos de la fiscalía de turno, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar eventuales responsabilidades.

Por disposición judicial, el perro fue retirado de la vivienda y llevado a la dependencia local de zoonosis, donde permanecerá aislado y bajo observación durante diez días, mientras se realizan los controles sanitarios y de comportamiento previstos en este tipo de casos.

Otros ataques protagonizados por perros

El 9 de agosto, tal como informó LA NACION, un niño de 3 años murió tras ser atacado por un pitbull en la provincia de Córdoba. De acuerdo con lo informado por la Policía local, el menor falleció a causa de las heridas en el rostro y en el cuello.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Suárez, en la ciudad capital de dicha provincia. Según el testimonio del padre de la víctima ante las autoridades, la agresión se produjo cuando se encontraban ambos en la intersección de las calles José Baca y La Santa María. Tras la embestida del animal, el menor fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos constataron su muerte.

A principios de agosto se registró un caso similar en Córdoba Unsplash

Además, algunos meses atrás, en Cosquín, otra ciudad cordobesa, también se había registrado un caso de características similares. En mayo, una niña de 4 años perdió la vida a raíz del ataque de un perro de raza mestiza.

En ese caso, durante la autopsia, los peritos forenses determinaron que la muerte ocurrió como resultado de “un shock hipovolémico derivado de una herida contusa penetrante en el cuello, con ruptura de carótida izquierda”. Junto a ello, encontraron 14 lesiones profundas en dicha zona y en la cabeza, además de 18 excoriaciones.

A ellos se les suman otros episodios, que dejaron heridos de gravedad. En junio, una niña de 6 años fue atacada por un pitbull en el barrio San Roque. Como consecuencia de las lesiones, debió ser atendida en el Hospital de Niños, donde recibió alrededor de 20 puntos de sutura y fue sometida a injertos de piel.

Previamente, en abril, un hombre de 56 años sufrió heridas cortantes en la cabeza y en una pierna tras ser atacado por su propio perro en una vivienda de barrio Villa Adela, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.