Un día en Caballito

Pocas veces un barrio porteño logra ese equilibrio entre movimiento y calma. Caballito lo tiene. Sus avenidas comerciales, el parque y una vida de vecindario que lleva décadas funcionando lo convierten en un destino que vale la pena explorar con tiempo. A continuación, una selección de paradas gastronómicas y una tarde de cine, siempre con los beneficios de Club LA NACION.

La mañana puede comenzar en Pandanés, la panadería artesanal que trajo a Buenos Aires la tradición danesa de hacer del pan un alimento de todos los días. La masa madre, la fermentación lenta y la ausencia de conservantes se notan en cada producto: desde el croissant con su interior alveolado hasta las facturas y los panes de distintas variedades que salen del horno cada mañana.

Pero si tu día arranca más hacia la hora del almuerzo, Army puede ser la solución. Este restaurante ocupa desde hace años una de las esquinas más transitadas de Caballito, Rivadavia y José María Moreno. Tiene mesas amplias y una carta que cubre todos los frentes: pastas caseras, pizzas, milanesas y sugerencias del día que cambian con la semana.

Luego, la tarde tiene destino fijo: Atlas Cines, con su complejo en el barrio y una cartelera que en cualquier semana mezcla estrenos internacionales, animación y drama local. Una buena excusa para hacer una pausa con pochoclos y pantalla grande antes de seguir.

A la salida del cine, la comida perfecta espera en SushiClub, el referente del sushi y la cocina asiática con local en el barrio. Rolls, nigiris y una carta que combina los clásicos con preparaciones más elaboradas, en un ambiente donde la experiencia está pensada para quedarse un rato.

Y para cerrar la noche, conviene acercarse a Club de la Birra. Veinte canillas con cervezas artesanales de microcerveceros nacionales, hamburguesas, patio techado y mesas para grupos grandes. ¿Qué más pedirle a Caballito?

Plan completo

Pandanés

20% todos los días

Army

30% los martes, 20% de miércoles a lunes y 15% en take away todos los días

Atlas Cines

2x1 en compra online de entradas para funciones 2D y 3D todos los días

SushiClub

2x1 en porciones y combinados los miércoles y jueves y 20% todos los días, en locales adheridos

Club de la Birra

20% de lunes a jueves