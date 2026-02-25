Un especialista en educación afirmó que en la Argentina hay que “cambiar los modos de enseñar y evaluar”

Con el arranque de clases a la vuelta de la esquina, el debate sobre el rumbo de la educación en nuestro país vuelve a florecer. El maestro Daniel Álvarez Klar dialogó con LN+ para analizar las cuentas pendientes y los nuevos desafíos que trae consigo la noble tarea de impartir enseñanzas desde un aula.

Dario Alvarez Klar, especialista en educacion

“En la Argentina lo que hay que cambiar son los modos de enseñar y evaluar”, manifestó Klar.

“Y en relación a eso, hoy el desafío más grande es el desafío del personal docente. Pero no solo del aspecto salarial, sino también formativo y vocacional”, puntualizó el experto.

En palabras el maestro y emprendedor educativo, “otro desafío estrella es la tecnología. Específicamente el uso de celulares y la inteligencia artificial (IA)”.

"El desafío estrella es la tecnología", manifestó el experto

Humildad y bienestar

En su análisis, Klar expuso dos roles centrales: el de los alumnos y el de los maestros.

"Cada año los sistemas educativos tienen el objetivo de que los niños aprendan en bienestar“, sostuvo el experto, y agregó: ”Los adultos tenemos que educar con humildad. Sabiendo que hay realidades que cambiaron y que nos pueden servir para mejorar".

La inclusión de las tecnologías en el aula: un debate bastante intrincado

Desde la óptica del especialista, “la IA te permite pensar en un aula diversa, en acceder de diferentes formas a la educación. Aún sabiendo que no todo lo que dice la IA es correcto“.

Estado y sector privado

En su intercambio con LN+, el experto teorizó sobre los poderes fácticos. “La educación tiene que ser algo importante para el Estado, pero también tiene que estar en consideración de los privados. Esto, básicamente para mejorar la tecnología”, señaló Klar.

“Porque esto abre otra discusión, ya que, para aprender con bienestar se necesita enseñar sin brechas”, esbozó el especialista. En consonancia con esa idea, aseveró: “Hoy hay escuelas que se debaten entre alimentar o educar, y eso no puede pasar”.

Las aulas argentinas se preparan para el inicio de un nuevo ciclo lectivo Pilar Camacho

¿Teléfonos sí o teléfonos no?

Al cierre de su diálogo con LN+, Klar dijo que para abarcar a la educación en toda su dimensión, “hay que considerar capacidades, intereses, calidad de vida”.

“Porque no da lo mismo que un niño no comprenda lo que lee a los ocho años. Ahora tenemos muchas más herramientas, como por ejemplo los teléfonos celulares”, resaltó el experto.

Sobre estos dispositivos, Klar hizo una aclaración: “La escuela es el gran lugar para aprender sin teléfonos o con teléfonos, pero siempre con responsabilidad”.

Por último, el experto cerró: “Hay que romper ese paradigma de que solo se va a la escuela para sufrir, porque también se puede disfrutar”.