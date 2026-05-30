Conrado Estol, neurólogo: “La expectativa de vida aumentó muchísimo, pero no aumentó la expectativa de salud; esa es la gran deuda”

El médico neurólogo Conrado Estol sostuvo en una entrevista exclusiva para LA NACION que la humanidad duplicó su expectativa de vida en los últimos años, un fenómeno que obliga a repensar conceptos tradicionales como la vejez.

Sin embargo, el experto advierte que este avance no ha sido acompañado proporcionalmente por la calidad de salud. “Acá en los últimos 10 años empieza a cambiar este concepto de expectativa de vida y expectativa de salud”, señaló.

El especialista enfatizó que la “década perdida” representa una deuda pendiente, refiriéndose a que dos tercios de las personas transitan sus últimos diez años de vida en condiciones de salud deficientes, a menudo requiriendo asistencia constante.

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Según explicó, para revertir este escenario de cara a las próximas generaciones, resulta imperativo comprender que la biología humana está en una etapa de cambio real, subrayó que no se trata de una tendencia pasajera, sino de un hecho comprobable.

“Cuando medimos la edad biológica, por ahí un asistente le pide el documento a la persona que se va a ver pero después podemos medir la edad biológica con el ADN, con genética o mirando las arterias” subrayó.

Los siete pilares para una longevidad saludable

“En los últimos 10 años empieza a cambiar este concepto de expectativa de vida y expectativa de salud”, dijo. La clave radica en entender que la biología humana permite llegar a los 80 o 90 años en un estado impecable, si se cumplen los pilares fundamentales del bienestar diario.

Y siguió: “Los siete pilares [para una vejez saludable] son: controlar el estrés, mantener tus vínculos sociales, dormir de forma correcta, cero cigarrillo, moderar el alcohol, nutrición sana y ejercicio”.

Conrado Estol sostuvo que para llegar a una vejez saludable, dormir bien es uno de los pilares fundamentales Freepik

Más allá de estos hábitos, el profesional de la salud subraya la importancia del propósito de vida y asegura que “mantener optimismo o una visión positiva” es crucial y no debe considerarse un cliché.

En esta línea, advirtió contra el estigma de la jubilación temprana y la pasividad y señaló que, contrario a la creencia popular, la mayor parte de los negocios exitosos son iniciados por personas mayores de 60 años: “No tenés que decir, tengo 75, a ver qué hago, me pongo a ver telenovelas toda la tarde. No. Tenés que mantenerte activo”, enfatizó.

“¿Qué importa el número que corresponde a tu edad cronológica? Hay gente de 30 que podría decir que es vieja, como usando términos antiguos", agregó.

Conrado Estol profundizó en los pilares fundamentales para alcanzar una longevidad saludable Santiago Filipuzzi

Respecto a la salud cognitiva de los paciente mayores, el neurólogo sugirió que, ante cualquier duda o falla de memoria, es fundamental la consulta temprana con profesionales, tal como se hace en otros aspectos de la salud.

“No solo hay que hacer los deberes con estos hábitos de vida sana que dije, sino que hay que tener un acompañamiento profesional. Solo es muy difícil”, resaltó.

Estol concluye que la medicina de precisión permitirá un acompañamiento individualizado a lo largo de las décadas. La clave es entender que el envejecimiento es un proceso continuo que se gestiona desde los 30 años, priorizando la salud metabólica y cardiovascular: “Hasta los 30 envejecemos muy lentamente, y poco. La pendiente de la caída es mínima, después se va acentuando, pero es desde muy joven, no a los 75″.

“Hoy podés decir, tenemos que estar tranquilos, por supuesto que hay que hacer una cantidad de cosas, los deberes”, concluyó el especialista.