Un especialista explicó en detalle el peligro de la decisión de la Anmat sobre la venta libre de diez medicamentos que requerían receta

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso que diez medicamentos que hasta el momento requerían receta pasen a ser de venta libre. La resolución facilitará su acceso en las farmacias, pero también provocará cambios en su cobertura y exigirá mayores precauciones por parte de quienes los consuman.

Durante un informe presentado en LN+, el especialista Jorge Tartaglione explicó que la nueva condición no significa que los productos sean inocuos. Aunque se trata de fármacos aprobados y con un perfil de seguridad evaluado, pueden provocar efectos adversos, interactuar con otros tratamientos o enmascarar enfermedades que requieren atención médica.

“Que sean de venta libre no quiere decir que estos medicamentos sean inocuos ni que no tengan efectos adversos”, remarcó el médico. También advirtió sobre el impacto económico de la medida, debido a que los productos podrían dejar de contar con los descuentos que ofrecían las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.

¿Que riesgos generales trae la medida de Anmat? - Tartaglione

Qué cambia con la decisión de la Anmat

El cambio de condición permitirá que los diez medicamentos sean adquiridos sin la presentación de una receta. “A partir de ahora, esos medicamentos que cubría la prepaga o la obra social no van a tener el descuento que tenían”, señaló. Según explicó, la pérdida del beneficio se produciría por su incorporación a la categoría de venta libre, incluso cuando el paciente cuente con una indicación médica.

Para el especialista, esta modificación puede tener un impacto considerable sobre las personas que necesitan esos productos con frecuencia. A la vez, insistió en que la mayor facilidad para acceder a ellos no debe transformarse en una invitación a consumirlos sin supervisión profesional.

El médico subrayó la importancia de consultar a un profesional antes de consumir un medicamento yarmrtsnk - Shutterstock

Los riesgos de la automedicación

Uno de los principales peligros señalados por Tartaglione es el autodiagnóstico. Una persona puede identificar por su cuenta un síntoma, adquirir un medicamento para aliviarlo y postergar una consulta necesaria. De esa manera, el tratamiento puede ocultar temporalmente las manifestaciones de otra enfermedad.

“Uno va a la farmacia, dice que tiene alergia, compra un medicamento y deja de consultar. Por ahí está encubriendo otra cosa, está tapando algo”, ejemplificó.

El especialista también hizo hincapié en las interacciones medicamentosas. Un producto de venta libre puede modificar el efecto de otro fármaco, potenciarlo o reducirlo. Incluso las hierbas medicinales y otros productos considerados naturales pueden generar respuestas no deseadas en el organismo.

“La automedicación es muy peligrosa”, sintetizó Tartaglione, quien recomendó consultar con un profesional aun cuando el medicamento pueda comprarse sin receta.

“La automedicación es muy peligrosa”, sintetizó Tartaglione

Venta libre no significa ausencia de riesgos

El médico valoró que una medida de este tipo pueda mejorar el acceso a los medicamentos, pero insistió en la necesidad de acompañarla con información. La facilidad para comprarlos no reemplaza la evaluación profesional ni elimina los riesgos asociados a su utilización.

“Hay que dejar de creer que, si es de venta libre, no tiene efectos adversos. Realmente los tienen”, sostuvo. Ante síntomas persistentes, reacciones inesperadas o la necesidad de tomar un producto con frecuencia, recomendó consultar con el médico o con el especialista correspondiente.