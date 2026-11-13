Un fuerte temporal de lluvia y viento en Salta causó destrozos, cortes de luz y 150 heridos

Un violento temporal de lluvia y viento afectó el jueves a la localidad salteña de Embarcación y provocó severos daños y 150 heridos en la ciudad, ubicada en el norte de la provincia.

Durante la tarde y noche se registraron intensas lluvias, caída de granizo y ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. Imágenes y videos en las redes sociales mostraron árboles arrancados de raíz, postes de energía caídos, techos destruidos y calles inundadas.

Un video del canal UVC Canal 10, minutos después de que cesara el temporal, registró los daños en el pueblo. Según publicó el medio El Tribuno, un árbol se desplomó en la vereda de la sucursal del Banco Macro, un poste cayó sobre un auto y volaron varias chapas de casas.

Temporal en Embarcación

La tormenta provocó un corte generalizado del suministro eléctrico desde las 19 del jueves y complicaciones en las comunicaciones. El mismo medio salteño indicó además que durante varias horas los vecinos tuvieron dificultades para comunicarse debido a la falta de señal de telefonía celular. También se registró la explosión de un transformador al momento de un gran corte de luz.

Dramático temporal en Embarcación: calles inundadas y una fábrica con posibles daños https://t.co/6qyQpwE9XY pic.twitter.com/SeRSHIiWvw — Defrentesalta (@Defrentesalta) November 13, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente alerta amarilla para el departamento de General José de San Martín, donde está ubicado Embarcación, por tormentas y ráfagas de viento. Según el parte, la región podría registrar más tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estiman acumulaciones de lluvia de entre 20 y 50 milímetros.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda quedarse en construcciones cerradas, salir solo cuando sea necesario y mantenerse alejado de zonas inundables. También aconseja desconectar los electrodomésticos si entra agua, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Operativo

Ante los destrozos y heridos, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia desplegaron un operativo. En ese marco, se articularon intervenciones en terreno para realizar una serie de asistencias a familias afectadas por voladuras de techo. “Se encuentran en la zona los equipos de Emergencia, quienes acompañarán las tareas en un posible centro de evacuados y las visitas domiciliarias con relevamientos para la posterior entrega de elementos de primera necesidad. Además, el ministro Mario Mimessi trabaja en el lugar junto al intendente Carlos Funes”, publicó el gobierno salteño.

Las tormentas con lluvias intensas y fuertes vientos registradas en el norte provincial provocaron daños generalizados en Embarcación y Senda Hachada. Se registró la caída de numerosos árboles y daños en viviendas y comercios.



El temporal también causó daños de gran magnitud en… pic.twitter.com/M9NiPuGwQh — Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (@edesasalta) November 13, 2026

Por otra parte, se dispuso un operativo de emergencia en el Hospital San Roque de Embarcación, donde se registraron 150 personas heridas que recibieron asistencia médica. Del total de pacientes asistidos se encuentran en proceso de derivación y evaluación cuatro personas con lesiones traumatológicas —con fractura de fémur, fractura de muñeca y lesión en la ingle— y cuatro pacientes con lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo, principalmente en brazos y piernas.

En paralelo, se suspendieron las clases en escuelas afectadas de la zona y se dispuso el despliegue de equipos técnicos para reparar la infraestructura eléctrica dañada y así avanzar en el restablecimiento del servicio.

Videos e imágenes del temporal

Un árbol se cayó cerca del Banco Macro El Tribuno

Violento temporal en Salta

Destrozos en Embarcación Canal 10