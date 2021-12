Un grupo de egresados denunció las peligrosas condiciones de su micro en Bariloche: qué dijo la empresa

Un grupo de estudiantes del colegio San Bernardo de la costa bonaerense denunció en las redes sociales las condiciones en las que estaba uno de los micros en el que hicieron una excursión en Bariloche durante el viaje de egresados. En el video que se hizo viral en TikTok, los jóvenes mostraron que las dos tapas de inspección del piso del pasillo se levantaban cuando la unidad estaba en movimiento, quedando expuestos a cualquier accidente.

“Acá estamos en el micro de Travel Rock. La seguridad es lo primero. Tenemos la excursión de mecánicos integrales de camiones”, se escucha decir a Joaquín Studer, uno de los adolescentes que grabó las imágenes y que inicialmente bromeó sobre la situación. Dentro del colectivo viajaban 45 estudiantes de entre 18 y 19 años y de seis colegios distintos que se dirigían a una excursión dentro de la zona de San Carlos de Bariloche como parte de las actividades previstas por la empresa.

“En ese momento la situación nos causó gracia por la condición en la que estaba el colectivo, pero después vimos que era una cosa común de todos los vehículos y entonces pensamos que no era tan gracioso”, dijo Studer en diálogo con LA NACION. En el momento de abordar la unidad, los pasajeros no se percataron de que la tapa de inspección mecánica estaba suelta hasta que comenzó el recorrido. “Cuando nos subimos al colectivo y arrancó el viaje se empezaron a levantar las tapitas. Llegamos al hotel y listo, pero hicimos todo el viaje así. Es peligroso”, manifestó.

Las condiciones en las que estaba el colectivo

El contingente del San Bernardo partió el 19 de noviembre pasado desde Buenos Aires y llegó el 20 a la ciudad rionegrina en colectivo. El 27 de noviembre hicieron una excursión local y grabaron las condiciones en las que estaba el transporte. “El que nos llevó a Bariloche era distinto. Era otro colectivo. Este de las imágenes, lo único que nos hizo fue llevarnos a esa excursión. Pero estaba roto. Después nos acostumbramos porque siempre que nos trasladaban era en colectivos similares”, contó Studer.

En los videos, los estudiantes bromean con haber aprendido a “cambiar las crucetas” e indican: “Prueba de que abría sola la tapa”. Las imágenes de la cubierta levantándose sola por el viento ya fueron vistas por más de un millón de personas en la red social.

Uno de los jóvenes se apoyó sobre la tapa en un intento por cerrarla Captura de Video

“Se promete la mejor calidad de servicio, llegás y te encontrás con eso. Es más, el contrato era por avión y nos insistieron en viajar en colectivo. Hubo otras cosas que no se cumplían, como las mochilas, que en diciembre se daban y nos lo dieron al último día. Nos dieron otro hotel y no el que estaba pactado”, expresó Studer a este medio. El estudiante explicó que desde la empresa les pidieron bajar el video, pero se negaron a hacerlo. “Ahora que subimos el video quieren enmendarlo: nos pidieron que saquemos el video, que lo borremos. Pero esto ya pasó y no solucionaron el problema en el momento que se necesitaba”, consideró.

El video fue visto por más de un millón de personas

La respuesta de la empresa

LA NACION se contactó con la empresa de viajes, desde donde remarcaron que no tienen nada que ver con lo ocurrido y que las unidades que se utilizan en el destino no corresponden a la flota de la compañía. “El micro no es de Travel Rock. El servicio que se utiliza en Bariloche es tercerizado. No es de nuestra flota. De igual forma, pedimos que se solucione inmediatamente y tenemos entendido que ya se solucionó. Si hiciéramos las cosas mal no estaríamos donde estamos”, señalaron.

Sobre los videos virales, dijeron que no tienen conocimiento de ningún pedido para bajarlos. “Nos llamó la atención como a todos. Se invierte muchísimo en darle seguridad a todos los chicos que viajan, pero esto es algo fortuito. Es un hecho aislado. Nosotros manejamos el cuidado y el traslado de la gente de la mejor forma posible. Llevamos a los chicos en colectivo siempre, hasta si hacen cuatro cuadras para cuidarlos. Pero el servicio que utilizamos no es directo, contratamos a una empresa”, aclararon.

En Bariloche, la mayoría de las compañías se manejan con transporte receptivo. Es decir que subcontratan a otras empresas para que hagan el traslado de los pasajeros de un punto a otro. “Todos los que están en Bariloche tercerizan el servicio de transporte y hasta ahora no habíamos tenido nunca ningún inconveniente. Nos enteramos como ustedes, pero no tenemos nada que ver. Nos esforzamos para hacer las cosas bien”, concluyeron.