Umtiti estalló de furia contra los fanáticos que se treparon a su auto: “¿Sabés lo que es el respeto?”

No hay dudas de que los jugadores de fútbol son estrellas que generan furor en sus fanáticos al punto tal que muchas veces estos no miden cuáles son sus límites de privacidad y cometen actos que se enmarcan en el acoso. Sobre todo si los hinchas le recriminan a un jugador que no está rindiendo bien. Eso lo vivió este miércoles Samuel Umtiti, el defensor central del FC Barcelona, al salir de un entrenamiento con el club.

Mientras manejaba rumbo a su casa en la ciudad catalana, el jugador de 28 años de la Selección de Francia se encontró con una desafortunada escena: tres fanáticos culés se interpusieron en su camino y no solo le impidieron el paso mientras saltaban y gritaban sino que uno de ellos hasta se sentó en el capot de su vehículo para lograr una buena selfie.

Samuel Umtiti en el FC Barcelona Marius Becker/dpa

Entonces, el camerunés aceleró y logró alejar a los hinchas que pronunciaban su nombre como desafiándolo. Luego de avanzar, el defensor se bajó del auto y se acercó a los hinchas que lo filmaban mientras lanzaban: “¡Gracias Umtiti!”. Uno de ellos incluso le dijo: “No te enfades, hombre”.

Pero el campeón del Mundial de Rusia 2018 se le acercó al joven que se había subido al capot y le recriminó: “Ven aquí. ¿Lo pagaste tú al coche? ¿Por qué lo tocas? ¿Sabes lo que es el respeto?”. El jugador se dio vuelta con un gesto de agote y volvió a su auto.

La reacción de Umtiti con un grupo de fanáticos

Detrás, lo perseguían los mismos hinchas. Mientras tanto, otro hombre le decía, como para calmarlo y que la polémica no continúe: “Umtiti, pasa de ellos. Por favor no salgas”.

El video circuló en las redes sociales e hizo enojar al periodista español de El Chiringuito, Josep Pedrerol, quien al ver las imágenes manifestó: “Graciosos, graciosos. Puede caer bien o mal, pensar que lo hace bien o mal, pero esto no eh. ¿No hay un vigilante ahí? Laporta, arregla eso, caray”.