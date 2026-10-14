Un hombre de 36 años murió tras meterse a limpiar un camión cisterna en La Plata

Un hombre de 36 años murió este martes en La Plata luego de meterse a limpiar un camión cisterna mal ventilado. Las primeras versiones apuntan a que inhaló gases de desechos tóxicos. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 52 de la Ruta Provincial N°53, en donde está ubicada una cantera para desechar residuos. Junto a él se encontraba otro trabajador de 44 años que también se descompensó pero logró ser asistido por los servicios de emergencia y se encuentra fuera de peligro.

La víctima —identificada como Fernando Ezequiel Nociti, empleado de Transporte El Rey— ingresó al tanque del camión para limpiarlo apenas minutos después de que terminara la descarga. Al no esperar el tiempo correspondiente para que se ventilara, la principal hipótesis es que se asfixió al inhalar la concentración de gases que se encontraba en el interior del vehículo.

El hombre que se encontraba con él, llamado Oscar Ezequiel González, advirtió lo que sucedía e intentó intervenir, pero también se vio afectado por las condiciones del ambiente. Si bien se descompensó, no perdió el conocimiento y pudo avisar a las autoridades y detallar lo que había sucedido con su compañero.

Según el medio 0221, explicó que el camión transportaba desechos orgánicos de granjas avícolas, entre los que se encontraba sangre de animales.

El hombre se descompensó y murió en el lugar Gentileza: Infocielo

Al llegar al lugar, la Policía encontró a Nociti tendido boca arriba sobre la tierra junto al camión y ya sin signos vitales. Tras constatar la muerte, preservaron el lugar y secuestraron el camión Mercedes-Benz 1938 junto con su acoplado cisterna. En el operativo también intervinieron efectivos de la policía científica y personal de la morgue policial, quienes se encargaron de hacer las averiguaciones correspondientes para determinar lo sucedido.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12, por su parte, también ordenó pericias para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer la causa de la muerte, ya que la posible inhalación de gases surgió del relato de su compañero. Asimismo deberá determinar si existieron fallas en los procedimientos de seguridad o en las medidas de protección previstas para este tipo de trabajos.

Tragedia en la ruta 39

Un trágico siniestro vial ocurrió también este martes por la madrugada, cuando tres personas murieron tras un choque frontal entre un camión y una camioneta en el kilómetro 56 de la ruta provincial 39, en la localidad de Rosario del Tala, Entre Ríos.

Cómo quedaron los vehículos después del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 4.50 de la mañana a la altura del Jockey Club de Rosario del Tala, según informaron fuentes policiales al diario Análisis Digital. El impacto fue entre un camión Scania con acoplado que trasladaba bolsas de cal viva y una camioneta Citroën Berlingo que pertenecía al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain.

De acuerdo con los datos preliminares a los que accedió el medio UNO Entre Ríos, el transporte de carga circulaba en dirección este-oeste y era conducido por un hombre de 52 años oriundo de la localidad de Chajarí.

El chofer impactó contra un caballo que estaba sobre la ruta, perdió el control del vehículo, cruzó al carril contrario y chocó de frente contra el utilitario, que viajaba en sentido opuesto.