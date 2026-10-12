Tragedia en la ruta: una joven pareja y su bebé murieron cuando la moto en la que viajaban chocó contra una camioneta

SANTA FE.- Penoso fin de semana largo en el norte santafecino. En las primeras horas de anoche, la ruta nacional 11, que une las provincias del Litoral, se convirtió en el escenario de una nueva tragedia.

Cerca de las 20, una joven pareja y un hijo murieron cuando la moto en la que se desplazaban chocó con una camioneta que lo hacía en igual sentido de circulación, en jurisdicción de Florencia, departamento de General Obligado, a 465 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, y casi en el límite con la provincia de Chaco.

Además de las víctimas fatales, los dos ocupantes de la camioneta resultaron con heridas de gravedad y fueron internados en un hospital de la zona, donde esta mañana se informó que continúan en grave estado.

Según la información policial, las personas fallecidas fatales identificadas como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, quien conducía una moto Mondial de 110 cc. Estaba acompañado por su pareja, Rocío Maira Vergara, de 23, por su hijo, Isaías, de 2 años. Todos residían en esa zona del norte de Santa Fe, aunque no se precisaron otros datos de residencia ni filiación.

Dada la violencia del impacto, los tres ocupantes de la moto fallecieron en el acto.

Una familia destrozada por una tragedia en el norte de Santa Fe

Según la misma información policial, la camioneta Chevrolet S10, dominio AD026SX, era conducida por Miguel Lorenzón, de 67 años. Estaba acompañado por Marta Vera, de 59, ambos oriundos de Reconquista.

Los investigadores señalaron que lo vehículos circulaban por la ruta en el mismo sentido, hacia el sur, y las circunstancias de la colisión se tratan aún de establecer, aunque hay varias especulaciones que refieren al estado de la calzada.

El trágico accidente se registró sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 923, cinco kilómetros al sur de Florencia, precisó el último parte oficial.

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo de emergencia con la intervención de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Santa Fe y personal de los servicios de emergencia médica.

La misma policía refirió que por las lesiones provocadas por del impacto, los ocupantes de la camioneta debieron ser asistidos y trasladados al Hospital de Florencia.

La circulación por esa estratégica carretera estuvo interrumpida hasta la medianoche, cuando finalizó la labor de la policía y bomberos de la jurisdicción.

La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo en accidente de tránsito” y quedó bajo la intervención de la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con sede en la ciudad de Las Toscas.

Hoy se seguían sumando elementos para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.