Una tragedia conmocionó a los habitantes del municipio entrerriano de San José de Feliciano luego de que un vecino de 75 años falleciera tras ser atacado abejas. Fue un empleado municipal que estaba en la zona quien detectó que, segundos antes de desplomarse en el suelo, la víctima caminaba con dificultad.

Alrededor de las 16 de este miércoles, personal policial de la Jefatura Departamental de Feliciano intervino ante un llamado telefónico al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una persona que se encontraba tendida en un campo a la vera de un camino vecinal, aparentemente sin vida, tras haber sido atacada por un enjambre.

Al arribar al lugar, en inmediaciones de la Escuela Técnica N.º 29, efectivos del Comando Radioeléctrico y personal de salud constataron que el hombre, de quien no se dio a conocer la identidad, ya no presentaba signos vitales.

Estaba en una zona rural de Entre Ríos, cerca de una escuela, cuando fue atacado por abejas y murió. Unsplash

A pocos metros de allí operarios del municipio trabajaban con maquinarias en tareas de mantenimiento de calles y alcantarillas. Uno de los empleados advirtió inicialmente que el hombre caminaba con dificultades y, minutos más tarde, lo observó tendido en el suelo dentro del campo, indicó el medio local Uno.

Para ahondar en la investigación, tomó intervención la fiscalía en turno, que dispuso la presencia en el lugar de personal de la División Investigaciones y médicos policial y forense para llevar adelante las pericias correspondientes. Tras los exámenes médicos realizados, se determinó que el fallecimiento de la víctima se produjo por un paro cardíaco como consecuencia de múltiples picaduras de abejas. Por disposición de la autoridad judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Las abejas son insectos muy territoriales. Cuando pican es para defender lo que creen una intromisión a su espacio, y si lo hacen como enjambre es aún peor, inoculan toxinas a los cuerpos, un problema que puede agravar la situación en personas alérgicas.