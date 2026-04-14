Un hombre fue detenido en un control vehicular en Mendoza: tenía 2,44 de alcohol en sangre

Un hombre fue detenido durante un control vehicular protocolar en el departamento de San Martín, en la provincia de Mendoza, y el resultado del test de alcoholemia arrojó un nivel muy por encima de lo permitido: detectó 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre. El hecho quedó capturado en un video compartido por efectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que también registraron la curiosa reacción del acompañante del conductor.

“¿Qué ha tomado?“, le consulta uno de los efectivos mientras espera unos segundos a que aparezcan los resultados en la pantalla. ”Fernet“, le responde el hombre de 33 años. ”Uy... ¡Es una banda, viejo!“, se escucha que exclama, ofuscada, la persona que se encontraba junto a él.

Y le reprocha: ”Yo te dije que te iba a dar más de 1 gramo". En la provincia de Mendoza está permitido circular con hasta 0,5 gramos de alcohol en vehículos particulares, según lo establecido por la ley.

El conductor que dio positivo en alcoholemia en Mendoza

Según lo informado por fuentes de Seguridad Vial, el hombre quedó momentáneamente demorado tras los resultados del operativo de control vehicular y se le retuvieron la licencia de conducir y el vehículo. En la provincia, manejar con más de 1.00 g/L constituye una contravención, lo que implica multas que pueden alcanzar los $5.000.000.

La ANSV cuenta con bases de fiscalización en Mendoza capital, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde, aseguraron, se realizan operativos diarios en puntos estratégicos para controlar la documentación y las condiciones de manejo, con el objetivo de prevenir siniestros viales.

Antecedentes

En el marco de los controles y operativos que se realizan de manera habitual en rutas y zonas urbanas, y que apuntan a detectar consumos de alcohol al volante y a retirar de circulación a quienes representan un riesgo, hace poco menos de dos semanas, un mismo conductor fue detectado en dos controles de alcoholemia con niveles extremadamente altos de alcohol en sangre en Chubut. Los episodios ocurrieron en Trelew y Rawson durante operativos realizados de madrugada y dejaron al descubierto dos infracciones graves en apenas 14 días, con valores incluso más altos en el segundo control.

El hombre, de 50 años, fue interceptado el 15 y el 29 de marzo en procedimientos conjuntos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía provincial y personal de tránsito local. En la primera ocasión, el test arrojó 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre. En la segunda, el resultado fue mayor: 2,81 g/l. Ambos registros se ubican en niveles considerados de extrema peligrosidad para la conducción.

Peligro al volante: dio positivo de alcoholemia dos veces con dos semanas de diferencia

Durante el segundo control, los agentes advirtieron que el conductor presentaba aliento etílico marcado y un comportamiento errático. Al verificar la documentación, constataron que ya había sido sancionado días antes por una falta de la misma gravedad.

Tras la segunda intervención, se dispuso la retención de la Licencia Nacional de Conducir. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar el alcance de las sanciones. Entre las medidas posibles se encuentra la inhabilitación para conducir por hasta 400 días. A eso se suma una multa que puede alcanzar los $5 millones, en función de la gravedad de la infracción y la reincidencia.