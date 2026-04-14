Paró en la banquina de la ruta para cambiar la rueda de su auto y lo atropelló un camión: murió

Un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) falleció el viernes pasado al ser atropellado en la ruta nacional 205. Marcelo Lerca Moreno, ingeniero de 63 años, se detuvo en la banquina porque pinchó un neumático y, cuando bajó a cambiarlo, un camión lo pasó por encima.

El docente regresaba a La Plata de dar clase en la localidad bonaerense de Saladillo, cuando notó un comportamiento extraño en el andar de su auto. A continuación, frenó para verificar el estado de su Toyota Etios y confirmó que una de sus ruedas estaba desinflada. Mientras la cambiaba, un transporte de carga no lo vio y lo embistió a gran velocidad.

El docente de la UNLP falleció inmediatamente después del accidente.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 177 de la ruta nacional 205, unos cinco kilómetros antes de la rotonda de Ibáñez Frocham, y le provocó la muerte de forma inmediata, según supo el medio local ABC Saladillo.

Efectivos policiales y agentes de seguridad vial se trasladaron al lugar de los hechos para llevar a cabo las actividades de rigor y peritaron la zona para establecer las condiciones en las que circulaba el camión.

Las fuerzas de seguridad aseguraron el área y recolectaron las pruebas necesarias para la investigación investigación del caso, que quedó a cargo de la fiscalía de turno.

Los agentes de seguridad vial cortaron de forma parcial el tránsito para facilitar el movimiento de los equipos de emergencia. El Toyota Etios permaneció a un costado de la calzada hasta que los equipos de remolque liberaron la vía.

Lerca Moreno trabajó como profesor en la Universidad Nacional de La Plata durante más de 25 años. Esta labor lo vinculó de forma estrecha con el Centro Universitario Regional Saladillo (CURS), que el año pasado lo distinguió por su trayectoria y dedicación, según informó el diario Todo Provincial.

Otro accidente pero en la Ciudad

Bárbara Rocío Granado Schonholz, una joven de 31 años, perdió la vida en Villa Devoto tras bajarse de un colectivo de la línea 134. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre.

La intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, en Villa Devoto, donde ocurrió el accidente. (Foto: Google Maps)

Según los testimonios de los presentes, el hecho se desencadenó porque la mochila de la joven quedó enganchada en la puerta. Al intentar liberarse, la mujer cayó hacia la calle y fue atropellada por la misma unidad, sin que el conductor se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.

Tras la llegada del SAME, que confirmó la muerte de Granado, la Justicia ordenó la detención del chofer de 41 años bajo la carátula de “averiguación de homicidio”.