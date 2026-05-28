El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI: una minera invertirá US$613 millones en Mendoza

A pesar del rechazo de sectores de la oposición y de años de controversia, el Gobierno aprobó este jueves el ingreso del proyecto minero “PSJ Cobre Mendocino”, de la empresa Minera San Jorge S.A., al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa prevé explotar cobre y oro en Uspallata, Mendoza, con una inversión estimada en US$613 millones.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 801/2026 del Ministerio de Economía, que aprobó la adhesión formal del proyecto al RIGI, el plan de inversión presentado por la compañía y el acceso a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en la Ley Bases, sancionada en junio de 2024.

El proyecto San Jorge contempla una mina de cobre a cielo abierto, una planta concentradora, recuperación de oro como subproducto y un procesamiento estimado de 10 millones de toneladas anuales. La mina está ubicada en Uspallata, departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, que mantiene una buena sintonía con el presidente Javier Milei.

Proyecto San Juan, en Mendoza Gentileza: Los Andes

La empresa declaró una inversión total de US$613,4 millones con un compromiso de que al menos el 27% de los gastos se destinen a proveedores locales; promete emplear a 4000 personas solo en la construcción.

De este modo, Mendoza podría producir cobre por primera vez, luego de años de resistencia social y política en torno a la minería metalífera en la provincia.

Según el expediente, la construcción comenzará en junio de 2027 y la operación comercial en enero de 2029. Además, el Gobierno fijó como fecha límite para alcanzar la inversión mínima comprometida el 1 de septiembre de 2028.

Cuestionamientos ambientales

El proyecto lleva años como uno de los emprendimientos mineros más controvertidos de Mendoza debido al debate por el impacto ambiental de la minería metalífera en la provincia. En diciembre pasado, ante el rechazo de habitantes locales, la Legislatura provincial aprobó la evaluación ambiental para que se concrete la inversión.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sorprende a los presentes con una roca con cobre, en una nueva apuesta por el desarrollo de la minería en tierra cuyana. Marcelo Aguilar

Si bien el proyecto cumple con la revisión de diversos organismos, organizaciones ambientales plantearon dudas sobre la seguridad y el cuidado del agua, principalmente debido a la crisis hídrica que vive la provincia desde hace más de una década.

“Este tipo de megaminería utiliza sustancias altamente tóxicas como xantato y libera metales pesados que tienen graves riesgos de contaminar el agua del Río Mendoza que abastece al 75% de los mendocinos”, advirtieron a LA NACION desde la Asamblea por el Agua.

Ante las críticas ecologistas, el gobierno mendocino prometió que la actividad metalífera se desarrollaría con controles, de manera sustentable y acorde a las últimas tecnologías.

Mineral estratégico

Con un valor de US$4,85 por libra, los precios del cobre están en niveles históricos, que responden al avance de la electrificación —autos eléctricos, paneles solares y aerogeneradores—. El elemento es el mejor conductor de electricidad después del oro y la plata, pero a un costo mucho más accesible, lo que lo convierte en el mineral clave para cubrir la última milla del transporte eléctrico.

El mundo consume hoy 25 millones de toneladas anuales, pero se estima que ese número llegará a 35 millones en 2035. Para cubrir esa diferencia de 10 millones, las empresas mineras miran a la Argentina, el único país con vastas reservas aún sin desarrollar.