Un hombre murió tras ser arrollado por una formación de la línea A del subte

Un hombre murió este miércoles en la línea A del subte porteño tras ser arrollado por una formación. Ocurrió cerca del mediodía en la estación Río de Janeiro, en la ciudad de Buenos Aires. El servicio se encuentra afectado entre las estaciones Plaza de Mayo y Loria.

La noticia fue confirmada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistió a la calle Rivadavia al 4495 después de recibir una alerta de quienes se encontraban presentes. Según reportó el personal de emergencias, el accidente ocurrió en sentido a “San Pedrito”.

El SAME acudió al lugar al recibir el llamado de quienes presenciaron el accidente Soledad Aznarez - LA NACION

Al ser consultada por LA NACION sobre el funcionamiento de la línea, Emova, la empresa operadora de la red de subtes y Premetro de la Ciudad, informó: “se encuentra brindando un servicio limitado entre las estaciones Plaza de Mayo y Loria por protocolo por arrollamiento de persona en la estación Río de Janeiro”.

Además, desde la compañía detallaron que el personal de la empresa ya activó “todos los protocolos previstos para estos casos y se encuentra trabajando en el lugar”. Mientras tanto, “los organismos externos competentes” actúan en conjunto.

De momento se desconoce la identidad de la víctima, el tipo de heridas que sufrió y cómo ocurrió exactamente el hecho.

Se espera que la operación continúe afectada hasta que el personal termine su intervención y se normalice por completo el servicio. Otros medios de transporte que suelen operar a modo de “conexión” con esta línea podrían sufrir también algunas demoras.