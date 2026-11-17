Este domingo, un hombre de 48 años murió en Salta luego de atragantarse con un trozo de carne durante una excursión recreativa en embarcación en el dique Cabra Corral. Cuando la víctima disfrutaba de un asado con otras personas en plena navegación, comenzó a mostrar dificultades para respirar. Minutos después se confirmó su deceso por un cuadro severo de broncoaspiración.

El hombre fue identificado por los medios salteños como Celso Figueroa, un vecino de la localidad de La Merced al que le apodaban “Pollito”. Según agregaron, desde la embarcación pidieron auxilio de inmediato. La alerta motivó una rápida intervención de efectivos de la Policía de Salta, que acudieron hasta la balsa mientras una ambulancia aguardaba en la costa para un traslado urgente.

Comía un asado con amigos en una embarcación, se ahogó con un pedazo de carne y murió. captura de redes

Sin embargo, las maniobras de reanimación no dieron resultado. El trozo de carne había pasado de manera accidental hacia la laringe y las vías respiratorias inferiores.

Un pescador que estaba en el dique Cabra Corral, y que presenció el desesperante momento en que la víctima se ahogaba, dijo que nadie supo aplicar maniobras de primeros auxilios. “Escuchamos gritos que pedían ayuda, fuimos a ver qué pasaba y un hombre se había ahogado. No podían creer lo que estaba pasando”, relató el testigo, según indicó el medio local El Monterizo. “No hubo ninguna maniobra de primeros auxilios; los que manejan los catamaranes estaban shockeados, la gente no sabía qué hacer”, agregó el hombre.

Comía un asado con amigos en una embarcación, se ahogó con un pedazo de carne y murió. captura de redes

Tras cumplirse con las actuaciones judiciales y médicas de rigor, el cuerpo fue entregado a sus allegados. Los restos de Figueroa fueron velados en una sala de La Merced, donde vecinos y seres queridos le dieron el último adiós.

Ahora, la Justicia intentará determinar cuánto tiempo transcurrió entre el atragantamiento y el pedido de ayuda; además, se pretende establecer si alguien a bordo de la embarcación contratada sabía aplicar la maniobra de Heimlich, que permite con compresiones firmes liberar las vías respiratorias.

Un niño 5 años se atragantó con un juguete

Este lunes por la noche, personal policial de Córdoba acudió a una vivienda ubicada en el barrio Villa Cornú tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un niño de 5 años con dificultades para respirar luego de ingerir accidentalmente un pequeño juguete.

Al llegar al lugar, los efectivos actuaron de inmediato y realizaron la maniobra de Heimlich, lo que logró liberar las vías respiratorias, según pudo saber LA NACION. Posteriormente, el menor fue trasladado al Hospital Pediátrico del Niño Jesús para recibir atención médica.