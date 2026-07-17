Un inesperado corte de energía dejó sin luz a casi 20.000 usuarios de Edesur

Edesur informó en la medianoche del viernes que casi 20.000 usuarios se quedaron sin luz en sus hogares debido a un inesperado corte de energía en el sur de la ciudad de Buenos Aires. El origen del desperfecto aún no trascendió, pero la empresa reportó que la mayoría de los afectados se concentra en los barrios de Almagro, Villa Crespo y Caballito.

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la normalización de las prestaciones sería a partir de las cuatro de la madrugada. Además, también se reportaron cortes a menor escala en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

El mapa de cortes en la Ciudad publicado por el ENRE

A partir de los informes de Edesur, el número de afectados por el corte de suministro eléctrico asciende a 9476 usuarios en Almagro, 5508 en Villa Crespo, 4295 en Caballito y 28 en Balvanera.

En ese sentido, en territorio bonaerense los damnificados se ubicaron en Quilmes (77) y en Florencio Varela (26). Por su parte, Edenor no reportó fallas en la prestación de su servicio hasta el momento.

Antes de reclamar por la falta de suministro es importante asegurarse que no se trata de un corte programado. En estos casos, las empresas proveedoras del servicio deben notificar con al menos 48 horas de antelación toda interrupción por alguna obra planificada.

En la página web del ENRE se estipula que, una vez descartado el corte programado, las vías de reclamo son dos. Por un lado, la restitución del servicio. Y por el otro, la bonificación por corte prolongado, es decir, cuando las interrupciones del servicio se extienden 15 horas seguidas o más; o por corte reiterado: ante cuatro o más interrupciones registradas en un mismo mes calendario.

A la hora de iniciar ante el ENRE el reclamo de bonificación por corte prolongado o por cortes reiterados, es obligatorio presentar el número de reclamo realizado ante la distribuidora por falta de suministro eléctrico, en el momento del corte del servicio. Sin el número de reclamo de la distribuidora, el trámite para la bonificación es inviable.

Con esto, las vías de reclamo actualmente habilitadas son tres: