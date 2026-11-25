Una mujer de 42 años recibirá una compensación económica de 14.300.000 pesos más los intereses correspondientes tras sufrir un accidente en su edificio. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió el litigio al responsabilizar al consorcio de propietarios por la caída de un extintor de incendios que impactó sobre el pie izquierdo de la damnificada. Este episodio sucedió el 25 de febrero de 2020 en un inmueble del barrio porteño de Villa Crespo.

La mujer, quien alquilaba una unidad funcional en ese edificio junto a su grupo familiar, salió de su departamento con el objetivo de realizar compras cotidianas. Al transitar por el palier, el matafuego cedió de su soporte metálico y golpeó con fuerza el dedo gordo de su pie izquierdo. El impacto generó una herida de gran magnitud que dejó el hueso expuesto, motivo por el cual los médicos ordenaron una internación inmediata que se prolongó durante cinco días. Tras la cirugía, la paciente inició un largo proceso de recuperación que incluyó sesiones de kinesiología y cuidados permanentes.

Un matafuego del pasillo de su edificio se soltó y le fracturó el pie: la Cámara Civil condenó al consorcio a pagarle $14,3 millones

Durante el proceso judicial, la mujer explicó las secuelas físicas que padece como consecuencia del accidente. Según consta en la causa, ella presenta dificultades para caminar, correr o utilizar calzado común. Una pericia médica oficial respaldó su relato y determinó una incapacidad física parcial y permanente del 4 por ciento. Esta evaluación fue determinante para que los magistrados consideraran el impacto del hecho en la vida diaria de la demandante. La acción legal original apuntó tanto contra el consorcio como contra la firma encargada del control de los equipos contra incendios. Sin embargo, los jueces trazaron una distinción fundamental al dictar la sentencia definitiva.

Los magistrados condenaron al consorcio bajo el argumento de que la administración del edificio posee la obligación legal de mantener las áreas y elementos comunes en condiciones óptimas de seguridad. El tribunal señaló que el desprendimiento del extintor constituyó una falla directa en la supervisión de los espacios compartidos. Por otro lado, la Cámara absolvió a la empresa de mantenimiento contratada por el edificio. Los jueces explicaron que el expediente no logró probar una falla técnica o una negligencia específica por parte de la prestadora en la colocación o revisión del dispositivo. De esta forma, la carga de la indemnización recayó exclusivamente sobre los propietarios.

El fallo destaca la responsabilidad civil del edificio ante la falta de mantenimiento de sus instalaciones. La Justicia porteña consideró acreditado que el equipo cayó de su soporte debido a una falta de control preventivo sobre los elementos de seguridad instalados en los pasillos de uso común. La resolución judicial marca un precedente en cuanto a la supervisión que los administradores deben ejercer sobre los dispositivos contra incendios.

A partir de este momento, el consorcio deberá abonar el monto estipulado por el tribunal para reparar los daños físicos y las limitaciones funcionales que la víctima arrastra desde el año 2020. La mujer logró acreditar el vínculo entre el estado de las instalaciones y el grave daño sufrido mientras circulaba por el palier de su vivienda. Este caso subraya la importancia del correcto mantenimiento de las áreas comunes para garantizar la seguridad de todos los habitantes del edificio. El proceso concluyó con la determinación de las responsabilidades civiles para ambas partes involucradas en la demanda inicial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.