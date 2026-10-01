Un millón de kilómetros cuadrados menos: el anillo helado que rodea la Antártida es cada vez más pequeño

El hielo marino antártico, ese que se forma durante el invierno y se convierte en una especie de halo helado que rodea al continente blanco, es cada vez más pequeño. Esta temporada registró el tercer máximo más bajo desde que existen mediciones. Así lo confirmaron los científicos del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo de Estados Unidos (Nsidc).

Esta masa de hielo crece únicamente durante la temporada invernal, pero constituye un indicador clave de lo que sucede tanto con el hielo continental como con el océano. El doctor Diego Winocur, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto de Estudios Andinos, explicó a LA NACION que, durante el invierno, el hielo continental crece y se desborda hacia el océano. Sin embargo, en los últimos cinco años ese volumen se ubicó entre los más bajos registrados.





“Tenemos que pensar que es mucho el volumen de hielo que se derrite, eso pasa a ser agua que se vierte al mar y eso podría, de alguna manera, hacer subir el nivel del mar y afectar a las zonas costeras más cercanas a ese nivel”, proyectó Winocur para un futuro próximo. No planteó que esa fotografía satelital implique un desastre inminente, ya que el hielo marino no provocaría por sí solo un aumento del nivel del mar, pero sí constituye un síntoma de procesos que podrían profundizarse en los próximos años.

La preocupación por la pérdida de hielo marino radica en sus efectos indirectos: al haber menos hielo, el océano austral puede absorber más calor y las plataformas de hielo quedan más expuestas al oleaje y a otros fenómenos oceánicos extremos. Estas plataformas funcionan como una barrera que ralentiza el avance de los glaciares hacia el mar.

Los satélites monitorean el hielo marino antártico desde 1979. Este año, los datos mostraron que la extensión alcanzó su máximo el 14 de septiembre, con 17,59 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados menos que el máximo promedio. Ese pico suele registrarse durante el invierno antártico y, a partir de septiembre, el hielo comienza a derretirse naturalmente con la llegada de temperaturas más cálidas.

Pero en los últimos años se han batido récords de baja extensión del hielo marino tanto en invierno como en verano, lo que alimenta la preocupación sobre el papel que desempeña el calentamiento global en estas pérdidas. De hecho, los cuatro inviernos con menor extensión máxima de hielo marino antártico desde que existen registros satelitales corresponden a los últimos cuatro años.

Para el glaciólogo Lucas Ruiz, los registros del Nsidc ya no representan una excepción, sino una tendencia. Al menos desde 2017 se observan anomalías muy bajas en el volumen de hielo marino antártico. Además, se advierte que durante los inviernos se produce menos congelamiento. Desde 2021 no se registra una expansión superior a la media histórica.

En junio, la península antártica atravesó una ola de calor con temperaturas 20°C por encima de lo normal, mientras los científicos señalaron la existencia de una zona de océano abierto del tamaño de Francia donde debería haber hielo. Según Copernicus, la temperatura de la superficie oceánica aumentó, en promedio, 0,12°C por década entre 1982 y 2025. En el caso del Ártico, el incremento fue mucho mayor: alrededor de 1°C por década entre 1982 y 2024. Winocur agrega que, en este año particular, el fenómeno del Súper Niño suma varios grados adicionales a ese escenario.

Ese fenómeno climático pudo haber contribuido mediante cambios en los vientos y en la trayectoria de las tormentas. Sin embargo, los científicos consultados advierten que no alcanza para explicar por completo lo que está ocurriendo.

A comienzos de agosto, cuando el hielo marino debería estar expandiéndose de manera sostenida, una extensa zona del mar de Amundsen, al sur del Pacífico, perdió hielo. Este tipo de episodios también se ha vuelto más intenso y frecuente. Incluso sin la influencia de El Niño, las temperaturas del agua aparecen como un factor determinante.





Los efectos de todas estas variables combinadas son diversos. El océano es hoy aproximadamente un 17% más ácido que en 1985, además de registrarse pérdida de fauna y de hielo marino. También absorbe alrededor de un tercio de las emisiones de carbono y aproximadamente el 90% del exceso de calor generado por las actividades humanas. Esto no significa que ciudades como Buenos Aires o Mar del Plata vayan a sufrir una ola devastadora que arrase con todo. Sin embargo, sí existen registros concretos del aumento del nivel del mar.

El año pasado, por ejemplo, ciudades como Venecia registraron inundaciones superiores a las habituales, mientras que la erosión costera en sectores del Pacífico colombiano y mexicano continúa intensificándose. Winocur sostiene que la posibilidad de un derretimiento acelerado del continente blanco es hoy un tema de discusión científica activa. La desaparición de la Antártida es una hipótesis extremadamente lejana. Para que ocurriera deberían transcurrir siglos, aunque las estimaciones indican que, de producirse, el nivel del mar aumentaría más de 50 metros.