WASHINGTON.- Mueva un poco el pulgar. Verá que puede moverse hacia adelante y hacia atrás, de lado a lado y en círculos; eso es más de lo que puede hacer, por ejemplo, la rodilla, que solo se articula hacia adelante y hacia atrás.

Por ese impresionante rango de movimiento hay que agradecerle a la articulación carpometacarpiana (CMC), situada en la base del pulgar y capaz de moverse en múltiples direcciones. Pero, con el tiempo, todo ese movimiento puede desgastar los ligamentos que rodean la articulación, haciendo que se desplace y roce de manera anormal, explicó Ryan Schmucker, cirujano de mano del Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio.

“Y ahí es cuando se desgasta el cartílago y aparece la artritis”.

Para la artritis avanzada, el tratamiento más común es una trapecectomía. Este procedimiento consiste en extirpar el trapecio, un pequeño hueso situado en la base del pulgar, cerca de la muñeca. Aunque suele ser efectivo en términos generales, también presenta algunas desventajas.

Un nuevo dispositivo médico aprobado en 2025 les está ofreciendo a los cirujanos de mano una alternativa para tratar la artritis del pulgar que podría reducir los tiempos de recuperación y mejorar la función.

Hablamos con médicos que están realizando este procedimiento para entender por qué están tan entusiasmados.

Cómo funciona normalmente la cirugía de artritis del pulgar

Cuando el cartílago se desgasta, los huesos dejan de tener una superficie de amortiguación entre sí. Al extirpar el trapecio, se elimina el contacto hueso con hueso. El espacio restante se deja para que se llene de manera natural con tejido cicatricial o el cirujano utiliza un fragmento de tendón para ayudar a estabilizar la zona.

“Si uno observaba a esos pacientes [que se sometían a esta cirugía], les iba bien”, dijo Jonathan Tueting, cirujano de mano del Rush Medical Group, en Illinois. “El dolor desaparecía y podían volver a funcionar. Pero si uno analizaba críticamente los resultados, encontraba que no recuperaban la misma fuerza que tenían del lado sano”.

Tampoco terminaban con “la misma posición del pulgar que tendría un pulgar normal”, señaló Tueting. Además, explicó que el pulgar puede descender con el tiempo, lo que lo deja en una posición menos favorable para pellizcar y sujetar objetos.

La recuperación de una trapecectomía también es prolongada.

“Estamos hablando de inmovilización con yeso durante seis semanas, una férula removible durante otras seis semanas, mucha terapia y luego una recuperación gradual de la función y la fuerza”, dijo Tueting, quien señaló que el pulgar no suele sentirse normal hasta un año después de la cirugía.

Una reconstrucción muestra cómo se ubica el nuevo implante dentro de la articulación del pulgar para preservar su movilidad y estabilidad Medartis APAC

Un nuevo implante y un nuevo enfoque quirúrgico

En 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) aprobó un implante para el pulgar denominado KeriMedical Touch CMC 1 Prosthesis.

Este dispositivo permite realizar un procedimiento diferente en el que el trapecio permanece en su lugar y el cirujano inserta el implante en el centro del hueso. Tiene un diseño tipo bola y cavidad que permite el movimiento.

“La mayor diferencia funcional entre este procedimiento y la trapecectomía es que conserva la longitud del pulgar, lo que ayuda a mantener la fuerza de pinza y de agarre”, explicó Schmucker. “Imaginen intentar hacer fuerza con un pulgar apoyado sobre un almohadón frente a otro sostenido por implantes metálicos estables”.

Según un ensayo aleatorizado publicado en la revista Hand, las personas que recibieron el implante se recuperaron más rápido, recuperaron antes el rango de movimiento y mantuvieron mayores niveles de fuerza durante los dos años de seguimiento del estudio en comparación con quienes se sometieron a una trapecectomía.

“La recuperación está a años luz del procedimiento original”, dijo Karan Desai, cirujano de mano del Instituto Ortopédico Orlando Health Jewett y miembro de la Sociedad Estadounidense de Cirugía de la Mano.

“La mayoría de mis pacientes se sienten normales alrededor de las seis semanas”.

Si usted se realizara esta nueva cirugía, igualmente debería evitar los esfuerzos intensos de agarre y pinza durante algunas semanas, “pero los pacientes se sienten tan bien que es difícil frenarlos”, comentó Schmucker.

“A las seis semanas, mi primera paciente me preguntó si podía volver a usar la motosierra y le dije: ‘No, por favor, esperá un poco más’”.

Cuándo podría hacerse esta cirugía

Los cirujanos vienen realizando este procedimiento en Europa desde hace una década y Tueting señaló que la tasa de fracaso es “muy, muy baja”, apenas del 2% en un estudio de seguimiento.

“Eso está perfectamente en línea con lo que aceptamos para los reemplazos totales de rodilla y de cadera”.

Ahora que el implante fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, existe un fuerte interés en Estados Unidos, aunque la implementación será gradual debido a que se trata de una técnica exigente y los cirujanos deben recibir capacitación específica para realizarla.

Sin embargo, Desai sostuvo que, según su experiencia, muchas compañías de seguros ya la cubren y cada vez más personas optan por este procedimiento.

La artritis del pulgar se desarrolla cuando el cartílago que protege la articulación se desgasta con el paso del tiempo Getty Images

Roxanne Drake, de 71 años y paciente de Schmucker, se operó durante el verano pasado. Había convivido durante años con la artritis, pero evitó una trapecectomía debido al largo proceso de recuperación.

“Vivo sola en una pequeña granja y no puedo darme el lujo de contratar gente todo el tiempo para que venga a ayudarme”, explicó Drake.

“Pero esto resultó muy, muy bueno. Pude mover el pulgar al día siguiente y apenas quedó cicatriz”.

Tiene programada la misma cirugía en la otra mano para este invierno.

Desventajas a tener en cuenta

Los implantes no duran para siempre y este dispositivo debe reemplazarse cada 10 a 15 años.

“Si tenés entre 40 y 50 años y presentás artritis temprana, la cirugía es el último camino que querés recorrer”, explicó Schmucker, al señalar que siempre es preferible reducir la cantidad de intervenciones quirúrgicas a lo largo de la vida.

“Cada vez que operamos generamos más tejido cicatricial en la misma zona y disminuyen las probabilidades de obtener un resultado ideal”, agregó.

Un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine, que incluyó 200 implantes Touch, detectó que las complicaciones pueden incluir el aflojamiento de la copa del dispositivo y fracturas del trapecio durante la cirugía, aunque los problemas graves fueron poco frecuentes.

En términos anatómicos, “hay ciertos pacientes que no serán buenos candidatos según lo que vemos en las radiografías”, señaló Desai.

“Cuando la enfermedad está muy avanzada, el hueso puede degradarse, hacerse muy pequeño o demasiado delgado y ya no tiene capacidad para sostener el implante”.

También aclaró que, si una persona presenta artritis en otras articulaciones cercanas, este procedimiento podría no resolver completamente el dolor.

“En esos casos, una trapecectomía sigue siendo la mejor opción”.

Y aunque el implante puede soportar el entrenamiento de fuerza convencional, Desai señaló que podría no ser la mejor opción para personas que realizan trabajos físicamente exigentes, como la construcción.

Tratamientos no quirúrgicos para la artritis del pulgar

“Al principio hay muchas cosas útiles que podemos hacer para controlar la artritis”, explicó Schmucker.

La primera suele ser una férula similar a un guante que brinda apoyo a la articulación y ayuda a reducir la inflamación. Después pueden sumarse sesiones de terapia física o antiinflamatorios tópicos.

“Si ninguna de esas alternativas funciona, pasamos a las inyecciones de esteroides”, señaló Schmucker. “Tengo pacientes que vienen una vez al año, reciben una infiltración y siguen con su vida sin dolor durante muchos meses”.

Aun así, agregó que la artritis suele evolucionar de forma variable y que la mejor estrategia depende de la gravedad de los síntomas.

“Les digo a los pacientes que, si todavía pueden hacer todo lo que quieren hacer, aunque a veces les duela, sigan haciéndolo hasta que llegue el momento en que ya no puedan”, explicó Schmucker.

“Y cuando dejan de poder hacerlo, ahí es cuando empezamos a pensar en una cirugía”.