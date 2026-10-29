Un patrullero de la policía de la Ciudad chocó a una adolescente de 13 años en Villa Crespo

Un patrullero de la Policía de la Ciudad chocó este miércoles por la mañana a una adolescente de 13 años en el cruce de la avenida Corrientes y la calle Malabia, en el barrio porteño de Villa Crespo. La joven sufrió politraumatismos varios, por lo que fue trasladada de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Durand.

El auto policial circulaba por la avenida Corrientes y dio un giro a la derecha para incorporarse a Malabia instantes antes de chocar contra la menor —a la que el oficial no habría visto—, según reportó el medio Ciudad Digital.

Tras el accidente, el personal del SAME acudió al lugar, asistió a la víctima en el lugar y la derivó al Hospital Durand para un chequeo general. Según confirmaron desde Seguridad porteña a LA NACION, la menor se encuentra fuera de peligro.

Ahora, la Justicia busca determinar la secuencia del hecho y esclarecer si el móvil de la fuerza de seguridad circulaba en medio de una emergencia, a una velocidad elevada o en un patrullaje de rutina.

En la esquina donde ocurrió el choque se montó un operativo con varios móviles policiales para resguardar la escena mientras se llevaban a cabo los peritajes correspondientes.

El tránsito en el cruce de la avenida Corrientes y Malabia empezó a funcionar con normalidad a los pocos minutos y, hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre la identidad ni la situación del oficial que manejaba el vehículo.

Los accidentes de la jornada en la Ciudad

El choque se dio en el marco de una jornada en la que también se registraron otros siniestros en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el reporte oficial diario del SAME, este miércoles 28 de octubre su servicio médico intervino en 70 incidentes de tránsito, lo que representó un promedio de un auxilio cada 20 minutos, con un total de más de 132 personas asistidas en la vía pública.

El SAME reportó 70 incidentes este miércoles en la Ciudad Gentileza CABA

Entre los hechos registrados durante el día, se destacó también la frenada brusca de un colectivo de la línea 12 en el cruce de la calle Combate de los Pozos y la avenida Hipólito Yrigoyen. El episodio dejó un saldo de ocho pacientes atendidos por los médicos, entre los que se encontraban dos hombres y seis mujeres.

Para atender esta situación, el organismo desplegó 11 móviles en el lugar. Dos de los pasajeros recibieron atención médica en el sitio sin necesidad de traslado, mientras que los seis restantes tuvieron que ser llevados a distintos centros de salud de la Ciudad: tres al Hospital Ramos Mejía, dos al Hospital Piñero y uno al Hospital Penna.