Quién era Ana Martina Conte Grand, la podóloga argentina de 32 años que murió en el accidente de trenes en España

Ana Martina Conte Grand, una profesional sanjuanina de 32 años, es una de las víctimas fatales del choque ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo.

La mujer, quien vivía en Andalucía, murió durante el impacto entre dos trenes de alta velocidad que circulaban con destino a Sevilla. El siniestro, catalogado como una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en Europa, dejó un saldo de, al menos, 68 muertos y numerosos heridos.

A sus 32 años, Ana Martina Conte Grand trabajaba como podóloga en España Redes sociales

La víctima viajaba en el coche 7 junto a su hermano Zacarías Conte Grand. Ambos compartían el ejercicio de la podología, carrera que cursaron en la Universidad de Buenos Aires. Zacarías sobrevivió al choque y recibió atención médica en el Hospital de Toledo, según informaron diversos medios.

La joven, que celebró su cumpleaños número 32 el pasado 25 de julio, desarrolló durante su trayectoria profesional una plantilla ortésica destinada a tratar pacientes con verrugas plantares, labor que realizaba junto a su hermano en un consultorio ubicado en la calle José Martí 933, en la ciudad de San Juan.

Ana Martina trabajaba junto a su hermano Zacarías, ya que ambos eran licenciados en podología Captura Instagram (@lic_podologos_conte_grand)

La Cancillería argentina confirmó su muerte mediante un comunicado oficial, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, detalló que la embajada argentina en Madrid y los consulados en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados para brindar asistencia consular. El texto oficial precisó: “De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se confirmó el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España”.

El mensaje de Cancillería tras el choque de los trenes en España Captura

El operativo de rescate en la zona de Urda, lugar del impacto, contó con la participación de bomberos y equipos sanitarios ante la magnitud del siniestro. El choque ocurrió a las 8:53, hora local, cuando un tren de Renfe embistió a una formación de la empresa Iryo. Algunos vagones cayeron por un terraplén, lo cual complicó las tareas de auxilio. Las autoridades investigan las causas del hecho y barajan hipótesis sobre posibles fallas en el sistema de señalización o errores humanos.

Hasta el momento, el accidente ferroviario dejó un total de 68 muertos Anadolu - Anadolu

En paralelo a la confirmación sobre la muerte de Ana Martina, la Cancillería informó que continúa la búsqueda de otro argentino, Agustín Randazzo, de 51 años. El hombre, residente en España desde 2002, viajaba por motivos laborales en el octavo vagón de una de las formaciones siniestradas. Su primo, Rafael García Junicol, relató a LA NACION: “Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Está su hermano en España, se hizo la denuncia y todo lo que se tendría que hacer. Estamos esperando novedades y cruzando los dedos para que aparezca”.

Rafael García Junicol se encargó de publicar una foto de Agustín Randazzo Captura X (@Rafagj)

Ante la falta de noticias, los familiares presentaron la denuncia ante la policía madrileña y aportaron muestras de ADN para facilitar el reconocimiento de las víctimas. Randazzo, quien realiza con frecuencia ese trayecto, permanece desaparecido tras la medianoche española.

La noticia del fallecimiento de la joven sanjuanina causó gran conmoción entre sus allegados. La profesional formaba parte de un grupo de cuatro hermanos y su proyecto clínico representaba un esfuerzo conjunto de familia. Mientras los equipos de emergencia prosiguen con la remoción de escombros, el gobierno argentino mantiene la reserva y confidencialidad respecto a la identidad de otros connacionales posiblemente afectados.