Quién es Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el accidente de trenes en España

Agustín Randazzo, un ciudadano argentino de 51 años, está desaparecido luego del violento choque ferroviario ocurrido este miércoles entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. El hombre vive en España desde 2002 y realizaba un trayecto habitual por motivos laborales desde Madrid con destino a Sevilla cuando el tren de alta velocidad en el que viajaba impactó contra otra formación de la empresa Iryo. Las autoridades confirmaron hasta el momento 68 muertos a raíz del siniestro y decenas de heridos, mientras las tareas de rescate y los peritajes judiciales avanzan en la zona del impacto.

Las autoridades ya informaron un total de 68 muertos por el choque de trenes HANDOUT - Guardia Civil

La familia perdió contacto con Randazzo inmediatamente después del choque. Su primo, Rafael García Junicol, relató a LA NACION cómo la noticia llegó al entorno cercano: “Me enteré por el hermano de que él había tomado ese tren. Desde entonces no sabemos nada de él”.

Ante la falta de respuestas oficiales, su hermano viajó a Madrid para radicar la denuncia formal en una dependencia policial. El familiar aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación de las víctimas y se trasladó hacia Toledo con el fin de recorrer los hospitales donde fueron derivados los sobrevivientes del desastre. La desesperación aumenta debido a que, según indicó Sergi Horan, pareja de Randazzo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha registró los datos de ingreso de heridos, pero no hallaron registros específicos sobre el estado del argentino.

“Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Estamos esperando novedades y cruzamos los dedos para que aparezca”, declaró Rafael García Junicol a LA NACION. En paralelo, la pareja del hombre utilizó las redes sociales para solicitar ayuda de manera urgente. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número ocho. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, publicó Sergi Horan en su cuenta personal.

La publicación inicial con la que Sergi confirmó el desconocimiento del paradero de Agustín Randazzo Captura X (@Sergihoran)

Los allegados difundieron además una descripción física para facilitar la tarea de identificación: Randazzo tiene barba entrecana, múltiples tatuajes visibles, usa anteojos de sol y suele llevar una gorra negra. La familia también publicó un número de contacto internacional, +54 9 11 4192-7700, para recibir cualquier dato que permita establecer su paradero.

Rafael García Junicol se encargó de publicar una foto de Agustín Randazzo Captura X (@Rafagj)

Mientras tanto, el Gobierno argentino, a través de la Cancillería, confirmó el fallecimiento de otra ciudadana argentina, Ana Martina Conte Grand, y continúa con el seguimiento del caso a través de su Embajada en Madrid. Los consulados mantienen un contacto permanente con las familias de los afectados y brindan asistencia consular necesaria bajo reserva.