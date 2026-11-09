Reforzar la fe y la acción y valorar el compartir con otros: qué dejó la misa de León XIV para quienes participaron

“Me quedo con algo que dijo el Papa: lo mejor que nos puede pasar en la vida es conocer a Jesús; lo digo por experiencia propia y por haberlo visto en otros”, le dijo a LA NACION Fátima, de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de la localidad bonaerense de Monte Grande, cuando había terminado la misa que presidió en Palermo León XIV, quien definió a Cristo como refugio y fortaleza e instó a las familias a compartir momentos de oración. “Fue un momento muy lindo, único”, agregó la joven, que estaba junto a amigos del Movimiento De Colores en el cual, justamente, dijo haber experimentado su encuentro personal con Jesús.

Otros jóvenes presentes en la celebración se mostraron también fortalecidos en su fe y con un renovado entusiasmo para la acción. Juan Pablo, de la comunidad salesiana de Comodoro Rivadavia (Chubut), afirmó que lo vivido en la porteña Avenida del Libertador lo inspira a “hacer más” en la misión de “ir al encuentro del otro” que ya asumió. Es parte de un grupo misionero y también de un oratorio donde desarrollan actividades para jóvenes vulnerables. “Nos habían dicho que el Papa no quiere jóvenes de sillones, sino jóvenes que salgan de la comodidad y de la zona de confort”, recordó.

Fátima, de Monte Grande: "Me quedo con lo que dijo el Papa: lo mejor que nos puede pasar en la vida es conocer a Jesús".

A pocos metros, la hermana Magdalena, de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia de Verona, expresó que la llegada de León XIV “es una experiencia que nos alimenta y nos fortalece para seguir creyendo en Dios y ser testigos de su amor y su misericordia”. Nacida en Tanzania y viviendo ahora en la diócesis de Goya, en Corrientes, dice que la celebración fue “algo inolvidable”.

La caminata de quienes buscaban la salida, luego de la misa, se hizo al ritmo de chacareras interpretadas por el dúo Coplanacu: “Nosotros somos de la tierra de Mama Antula y vivimos en la tierra del Cura Brochero”, contaron sus integrantes, en referencia a Santiago del Estero y Córdoba, las provincias donde nacieron ambos santos argentinos que fueron canonizados por el papa Francisco en 2024 y en 2016, respectivamente.

Con la música de fondo, Gonzalo, exalumno salesiano del barrio porteño de Almagro, evaluó que el encuentro fue “una oportunidad para reconocernos como pueblo, como argentinos, con la diversidad y contrastes que tenemos. Y agregó: ”También nos damos la oportunidad de compartir este momento folklórico”.

Gonzalo: "Es una oportunidad para reconocernos como pueblo"

La música fue protagonista en la previa de la Eucaristía celebrada. Cuando se achicaba el tiempo de espera, en el escenario las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti cantaron, entre otros temas, Alma Misionera, acompañadas por cientos de miles de voces desde los dos costados de la avenida. “Llévame donde los hombres necesiten tu Palabra, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de Tí”, dice parte de la letra, varias veces repetida.

“Fue una hermosa celebración, emocionante; también la previa fue increíble, con la transmisión en las pantallas de lo que ocurría en el Cottolengo Don Orione, con la Sole cantando; tanta gente, tanta fe, la homilía, los cantos...”, se emocionó Cecilia, de Cipolletti, que estaba con sus hijos.

El tema eje de la homilía, la familia, fue un aspecto rescatado por varios participantes. “Nosotros lo vivimos con gran emoción, en unión, en familia -contó Eva, con lágrimas en los ojos y rodeada por su esposo y sus dos hijos varones-. El mensaje nos llegó al alma, porque fue dirigido a la juventud, al futuro. Del barrio porteño de Caballito, la mujer resumió: ”Nos vamos con el alma llena".

Más de un rostro enrojecido daba cuenta, a la salida de la misa, del sol intenso de toda la mañana. Ni una nube en ningún momento. “Esto fue impresionante; vinimos en grupo y fue una emoción sentir al Papa cerca y sentir que nos acercaba también al papa Francisco, que desde el cielo nos miraba con este día espléndido”, contó entusiasmada Silvia, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Benavídez, provincia de Buenos Aires, mientras caminaba hacia la salida con su hermana Irene.

Silvia e Irene: "Fue una emoción sentir al Papa cerca"

Movilizada, también Noelia, una joven porteña, rescató que el Papa León XIV haya valorado a su antecesor Francisco, un hijo de la tierra que pisa en estos días.

Cuando LA NACION le preguntó, a Ian, uno de los integrantes del Ensamble Coral León XIV, se le hizo difícil poner en palabras qué le pasó por dentro en el momento de “cantar para Jesús, pero con el Papa presente”. “Es una experiencia que no sé poner en palabras, todavía lo estoy decantando”, expresó el joven, que es parte del Grupo de Música Litúrgica de la ciudad. El coro que sobre el final de la misa entonó la canción Vida en abundancia -y que hizo otras varias interpretaciones durante la celebración- estuvo formado por 150 personas que son parte de seis coros de la Arquidiócesis de Buenos Aires y de la orquesta municipal de Florencio Varela.

Fabiola: "Conocí mucha gente hermosa"

Fabiola, por su parte, tuvo su rol como voluntaria para servicios varios, como dar orientación o repartir agua a los presentes. Es integrante de la Acción Católica en la parroquia de San Pantaleón, en Lomas del Mirador, y contó que algo que rescata de su experiencia en la Avenida del Libertador es haber conocido “mucha gente hermosa”, con la que vivió la espera del Papa con emoción y, en algún momento, también con ansiedad. “Valió la pena la espera”, concluyó.

“El mensaje que me llevo es que tenemos que unirnos mucho como pueblo para poder superar los problemas”, resumió Gloria, que vino de su provincia, San Luis, para ver al Papa y también a su hijo, que vive en la ciudad de Buenos Aires y la acompañó a la misa.

Edwin y Beatriz: "Esto nos inspira a la paz, a reflexionar sobre el día a día"

El valor de la unión de las familias, el amor y el rezar juntos fue el mensaje rescatado por Sonia, que llegó con su tía desde Mendoza, como parte de un grupo de la parroquia Cristo Obrero. “Fue muy emocionante y me voy feliz con su bendición”, dijo sobre León XIV.

La experiencia de compartir con tanta gente la fe fue movilizante para muchos. Edwin, que fue con su mujer Beatriz, contó que no concebía la idea de no estar en la misa del Papa en Buenos Aires, la ciudad en la que vive y a la que llegó hace varios años desde su natal Bolivia. “Vinimos y compartimos la experiencia con toda esta gente maravillosa. Realmente es algo que inspira mucha paz, nos inspira unidad y nos inspira a reflexionar mucho sobre el día a día; nos pone a pensar en la unión, en la paz que necesitamos todos y en la salud. Todo esto gracias a la visita del Papa, que hizo que dejáramos todo lo que teníamos que hacer y que hoy estemos acá”.