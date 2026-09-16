Un restaurante porteño fue elegido como el mejor de lujo del mundo y otros dos argentinos entraron al top 10

La gastronomía argentina está en uno de sus mejores momentos y así lo muestran los rankings y premios internacionales. En esta oportunidad, los Travelers Choice Awards Best of the Best 2026 de la plataforma de viajes TripAdvisor eligieron un restaurante ubicado en el barrio porteño de Palermo como el mejor en la categoría de fine dining (o alta cocina). Además, otros dos establecimientos nacionales lograron meterse entre los 10 mejores de la lista.

El primer lugar del prestigioso ranking creado con base en las opiniones de miles de viajeros alrededor del mundo fue para Fogón Asado, el restaurante con dos sucursales en Palermo. Con un formato de parrilla de degustación por pasos, el lugar ya había sido reconocido por la Guía Michelin en 2024 y 2025.

“Fogon Asado explora la rica tradición del asado con un toque especial. Desde provoleta hasta bife y tira de asado, cada plato se cocina frente a los comensales. El menú de degustación de ocho platos utiliza ingredientes de temporada y va mucho más allá de los platos típicos de la parrilla”, destacaron desde TripAdvisor para el restaurante que obtuvo un puntaje de 4.9 sobre 5.

Fogón Asado tiene dos opciones disponibles en el menú: el “Tasting menu”, de nueve pasos, y el “Chef’s counter”, de 14 pasos. Con un local en la calle Gorriti al 3000 y otro en Uriarte al 1400, la propuesta es una de las más solicitadas de la oferta porteña. “Los asientos son limitados, así que tenés que reservar con anticipación”, recomendaron desde la guía.

“Cuando estés buscando la crème-de-la-crème, estos son los lugares que vale la pena visitar en la lista de espera. Imaginá: manteles blancos, los mejores chefs y bocados inolvidables”, resaltaron.

Los premios Travellers’ Choice se otorgan a aquellos que reciben la mayor cantidad de opiniones y comentarios excepcionales de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses. Según aclararon desde la plataforma, de los aproximadamente ocho millones de perfiles que posee, menos del 1% alcanza este hito.

Las mollejas que sirven en Abrasado Instagram

Otros dos restaurantes argentinos lograron ingresar a los mejores 10 del ranking. En el sexto lugar se ubicó Abrasado, ubicado en la localidad mendocina de Guaymallén. “Abrasado es un lugar hermoso con una excelente opción de asientos al aire libre. No podés perderte el bife añejo seco; está bien presentado y es delicioso. Los cócteles son fantásticos y también hay una buena selección de vinos. El servicio es atento y profesional, lo que hace que la experiencia sea aún mejor. Grandes porciones e ingredientes frescos hacen que valga la pena la espera. Ambiente perfecto para una noche relajada”, detallaron en la plataforma.

En el puesto número 10 quedó un ya clásico porteño, El Mercado del hotel Faena, en el barrio de Puerto Madero.

“El Mercado te atrae con su decoración llamativa, su música ambiental y su ambiente relajado. El personal está encantado de hacer sugerencias para la cena o el vino, y los platos se ven bien. Llamá con anticipación para conocer sus cenas privadas si estás buscando algo un poco más íntimo o enfocado”, recomendaron desde TripAdvisor.

El Mercado está ubicado dentro del Hotel Faena Instagram

Y añadieron: “El Mercado reúne la atmósfera de las legendarias cantinas de Buenos Aires con el encanto de los mercados a cielo abierto europeos. Este espacio, íntimo y cálido, convida lo mejor de la cocina nacional, por el chef Emiliano Yulita: sean recetas preparadas en nuestro horno de barro tradicional, platos servidos en su terraza o los más criollos asados a leña. Allí, entre paredes de ladrillo a la vista y mesas de madera, antigüedades provenientes de los mejores locales de San Telmo reflejan la rica herencia cultural argentina”.