1
Un terremoto de magnitud 5 sacudió esta madrugada a Tucumán
Así lo informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Un terremoto de magnitud 5 afectó esta madrugada a Tucumán, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
Noticia en desarrollo
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 2
Conmoción en San Martín de los Andes: una mujer murió tras ingresar al lago Lácar
- 3
Gabriel Rolón, psicólogo: “Podemos alcanzar la faltacidad, la mezcla de falta y felicidad, que es una felicidad en falta”
- 4
Arthur Brooks, catedrático de Harvard, de 62 años: “Hay una inteligencia que nace a partir de los 40 años”