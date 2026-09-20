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Un terremoto de magnitud 5 sacudió esta madrugada a Tucumán

Así lo informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica

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Un sismo sacudió a Tucumán
Un sismo sacudió a Tucumán

Un terremoto de magnitud 5 afectó esta madrugada a Tucumán, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

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