Un tiktoker fue condenado a 16 años de prisión por atropellar y matar a una madre y a su hija en Rosario

El tiktoker Agustín López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión por el doble crimen vial ocurrido en enero de 2025 en la costanera de Rosario, donde murieron Tania Gandolfi, de 41 años, y su hija Agustina García, de 17. Las víctimas se encontraban de vacaciones cuando fueron embestidas por el vehículo conducido por el joven.

La sentencia, dictada por un tribunal integrado por tres jueces del Centro de Justicia Penal de Rosario, encontró culpable al joven de 22 años. Según resolvieron, Gagliasso pudo anticipar claramente el riesgo de provocar muertes al conducir a más de 120 kilómetros por hora por un sector céntrico y con circulación peatonal, mientras perseguía a un motociclista tras un incidente ocurrido en el túnel Arturo Illia.

Así quedó el auto tras el accidente que protagonizó Gagliasso

En ese sentido, aunque la a defensa sostuvo que el caso debía encuadrarse como homicidio culposo y afirmó que su cliente perdió el control del auto y no tenía intención de causar una muerte, el tribunal determinó que cometió un homicidio simple con dolo eventual.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) constató que el tiktoker nunca utilizó el freno antes de perder el control del coche y atropellar a Gandolfi y su hija García. Asimismo, la alcoholemia determinó que el conductor tenía 0,2 de alcohol por litro de sangre.

Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión por el doble crimen vial ocurrido en enero de 2025

El juicio oral, que se desarrolló desde el 7 de septiembre, estuvo atravesado por testimonios clave, según consignó Rosario 3. Uno de los más importantes fue el de Giovanna R., de 20 años, quien viajaba como acompañante en el Peugeot 206 gris que conducía López Gagliasso.

La joven relató ante el tribunal que le pidió al muchacho de 22 años en reiteradas oportunidades que disminuyera la velocidad. “Pará porque nos vamos a matar”, recordó haberle dicho al conductor. “Él estaba enceguecido siguiendo a la moto, no le importó nada”, remarcó.

El tiktoker atropelló a toda una familia que estaba de vacaciones

Durante el juicio, López Gagliasso también tomó la palabras. Durante la audiencia del jueves pasado, pidió perdón a los familiares de las víctimas y reconoció errores en su conducción.

“Manejé mal, fui a una velocidad que no tenía que ir”, expresó el acusado. En su exposición sostuvo además que, una vez que perdió la estabilidad del rodado, no pudo evitar la colisión.

Anunciada la sentencia, la fiscal Valeria Piazza aclaró que los fundamentos se darán a conocer dentro de los próximos 10 días. El joven de 22 años, por su parte, cumplirá la pena en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero.