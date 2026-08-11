Un tribunal de EE.UU dicta que Meta y TikTok deben afrontar más de 3000 demandas por adicción

Un tribunal de apelación de Estados Unidos autorizó ayer que sigan adelante miles de demandas contra Meta Platforms, Google, de Alphabet, TikTok, de ByteDance, y Snapchat, de Snap Inc., por acusaciones de diseñar productos adictivos para los usuarios jóvenes. En paralelo, en Europa, las redes sociales Meta y TikTok acordaron verificar la veracidad de los contenidos sobre los cruces fronterizos hacia España.

El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos, situado en San Francisco, desestimó un recurso de Meta y TikTok que pretendía anular un fallo de un tribunal inferior. Esta resolución inicial les obligaba a enfrentar más de 3000 demandas en un tribunal federal, ante lo cual las compañías alegaron que el recurso se había presentado de forma prematura.

Las empresas argumentaron que el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que protege a las firmas en internet frente a reclamaciones por contenidos publicados por usuarios, impide demandas que alegan que no se advirtió al público sobre el carácter adictivo de sus plataformas. Sin embargo, el Noveno Circuito señaló que el artículo 230 ofrece una defensa frente a la responsabilidad, pero no inmunidad a las demandas, por lo que la apelación era prematura.

El tribunal también denegó la solicitud de Meta de aplazar un juicio que comenzará mañana 12 de agosto por una demanda interpuesta por 29 fiscales generales estatales. En ese proceso se acusa a la empresa de recopilar y utilizar ilegalmente datos de menores de edad, de diseñar sus plataformas para mantener enganchados a los jóvenes y de engañar a los consumidores sobre su seguridad. La firma argumentó que el juicio no podía seguir mientras la apelación estuviera pendiente.

La decisión se conoció días después de que un juez de Nuevo México dictaminara que Meta causó una perturbación pública en el estado, por lo que le ordenó pagar US$567.000.000 a un fondo para la salud mental de los adolescentes y aplicar medidas de seguridad. Un vocero de Meta se negó a hacer comentarios y los representantes de TikTok no respondieron de inmediato a las solicitudes de declaraciones que les hizo la agencia Reuters sobre la sentencia de ayer.

Lexi Hazam y Previn Warren, abogados que representan a miles de distritos escolares y particulares en el litigio ante el tribunal federal, afirmaron en un comunicado que la sentencia permitirá que el juicio de los estados siga adelante, así como un proceso sobre las reclamaciones presentadas por los distritos escolares previsto para febrero. “Un juicio es la forma en que el público descubrirá qué sabía Meta sobre el impacto de sus productos en los niños, cuándo lo supo y qué decidió hacer con esa información”, señalaron los abogados. En esa línea, agregaron: “Meta ha intentado ocultar esas pruebas al público”.

Por su parte, Meta y TikTok acordaron verificar los contenidos sobre cruces fronterizos hacia España tras la avalancha masiva de personas que intentaron entrar en el enclave español de Ceuta desde Marruecos a finales de julio, según declaró la responsable de tecnología de la Unión Europea (UE), Henna Virkkunen.

El objetivo es evitar que las redes delictivas inciten a posibles migrantes a cruzar con información falsa, lo que provocó trágicas muertes, explicó Virkkunen en una publicación en la red social X a última hora de ayer.

Las empresas acordaron con la UE establecer un “mecanismo ‘ad hoc’ de escalación y cooperación con verificadores de datos” como parte de los protocolos de crisis. La Comisión y la fuerza policial paneuropea Europol analizan la situación con ambas compañías a diario. Además, Virkkunen dialogó con Óscar López, ministro español de Economía Digital, sobre cómo evitar los cruces fronterizos y la pérdida de vidas.

Más de 50.000 personas entraron en masa en Ceuta el 30 de julio, en una avalancha que dejó casi 100 muertos. Los migrantes se vieron animados por videos virales, algunos publicados por un medio de comunicación español para poner de relieve la carga que suponen las presiones migratorias. Ceuta y Melilla cuentan con las únicas fronteras terrestres del bloque europeo con África.