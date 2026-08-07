La Justicia de EE.UU. ordena a Meta pagar US$567 millones para mejorar la salud mental de los jóvenes en línea

Como parte de la segunda fase de un juicio sin precedentes, un tribunal de Nuevo México ordenó el jueves que Meta (la empresa matriz de Instagram y Facebook) pague 567 millones de dólares para abordar los daños causados por sus plataformas en la salud mental de jóvenes y niños.

El juez Bryan Biedscheid determinó en su fallo que 420 millones serán utilizados para servicios de atención para jóvenes. El resto del dinero se asignará a labores de concienciación y prevención, servicios de detección y otros costos durante los próximos cinco años.

En la primera fase del juicio, el jurado ordenó en marzo pasado sanciones civiles por 375 millones de dólares contra Meta después de determinar que la empresa perjudicó deliberadamente la salud mental de los niños y ocultó lo que sabía sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas.

En la segunda fase, los fiscales habían solicitado al juez que impusiera cambios fundamentales en la compañía con el objetivo de poner fin a funciones adictivas, mejorar los procesos de verificación de edad y prevenir la explotación sexual infantil mediante configuraciones predeterminadas de privacidad, así como una supervisión más estrecha.

Más cambios además de pagar la multa

La decisión significa que el aspecto de las plataformas de Meta podría cambiar. El juez ordenó a Facebook e Instagram crear y desplegar frecuentemente banners y pantallas informativas para explicar con claridad sus funciones de protección, las mejores prácticas y herramientas para abordar, por ejemplo, los comentarios inapropiados. Esos cambios, así como una campaña educativa en Nuevo México, quedarían sujetos a una revisión por parte del estado.

“No estamos de acuerdo con el fallo y apelaremos”, indicó un portavoz de Meta el jueves por la noche en un comunicado.

“Trabajamos arduamente para mantener a las personas a salvo en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar a los actores malintencionados y el contenido dañino. Seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos de las afirmaciones que tergiversan los hechos”, añadió.

El Departamento de Justicia de Nuevo México no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios.

El tribunal destacó que las leyes federales de privacidad infantil impiden que Meta ponga en funcionamiento herramientas de verificación de edad a niños menores de 13 años. La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) no puede ordenar que Meta solicite a los niños que presenten datos personales ni que sean rastreados de forma pasiva en línea, incluso con fines de verificación de edad.

La corte también señaló que ordenar únicamente a Meta, y no a otras empresas de redes sociales, verificar la edad de los menores “no sería equitativo y sería extremadamente perjudicial” para la compañía.

En su lugar, le ordenó a Meta seguir mejorando sus herramientas de verificación de edad en Nuevo México, las cuales incluyen el uso de inteligencia artificial para determinar la edad de una persona a partir de señales como quiénes son sus amigos y el tipo de contenido publican y consumen. Meta también debe tratar de desarrollar un “modelo de predicción para menores de 13 años” en los próximos dos años.

Además, Meta también deberá solicitar en Nuevo México un comprobante de edad a todo usuario de Instagram y Facebook que considere que es menor de 13 años. En caso de determinar que un usuario es menor de 13 años, o menor de 18 pero sin poder estimar una edad específica, Meta deberá tratar al usuario como si fuera un menor de 13 años o un menor de 18 años hasta que el usuario verifique su edad.

La empresa también deberá forjar alianzas con escuelas o con una organización de seguridad infantil para crear un portal de denuncias en donde el personal escolar pueda señalar a los usuarios que sean menores de 13 años. Además, debe eliminar cualquier información personal que haya recopilado de usuarios menores de 13 años.

Meta deberá informar sus avances en cuanto a las medidas de mitigación dos veces al año, de acuerdo con la orden.

Con información de AP