Un video captó imágenes posteriores al accidente en el que murió un turista neerlandés en las Cataratas del Iguazú

Mark Lensink, un turista neerlandés de 26 años, murió este martes luego de que volcara la lancha en la que iba durante una excursión en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. Minutos después del accidente, una mujer filmó la zona y compartió las imágenes a través de su cuenta de Instagram, donde puede verse el bote dado vuelta y a una de las personas involucradas arriba de unas rocas.

Además de registrar a uno de los sobrevivientes, en el video se ve el operativo que se ejecutó para auxiliar a la lancha que protagonizó el fatídico evento.

Al momento del accidente, viajaban ocho personas: seis turistas de nacionalidad holandesa, todos familiares, y dos tripulantes, quienes realizaban un recorrido en el tradicional paseo Macuco Safari.

Si bien las razones que desencadenaron el accidente aún están siendo investigadas por las autoridades, se supo que la embarcación se dio vuelta en las aguas del río Iguazú durante el recorrido que realizaba para ver los saltos desde cerca.

A partir de las primeras pericias se dirimió que Lensink se ahogó y sufrió un paro cardiorrespiratorio. El hombre de 26 años nacido en la ciudad de Rijssen recibió los primeros auxilios tras ser rescatado y fue trasladado a un hospital local, pero no logró ser reanimado por el personal médico, que constató su muerte poco después.

Lensink iba a bordo de la embarcación junto a parte de su familia, con quienes pasaba las vacaciones. Tras el incidente, tres mujeres y un hombre fueron asistidos en el lugar y regresaron con sus familiares y otros dos tuvieron que ser ingresados en el Hospital Municipal de Foz, en donde se encuentran fuera de peligro.

Por estas horas, la Marina de Brasil quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del incidente, cuyos peritos buscarán establecer si existieron fallas humanas, técnicas o factores ambientales que contribuyeron al accidente. Además, está bajo la lupa el cumplimiento de los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones turísticas.

La empresa brasileña Macuco Safari a cargo de la embarcación, suspendió temporalmente las excursiones para facilitar las pericias y la recolección de pruebas. En esa dirección, Jungle Explorer —operador de las embarcaciones en el sector argentino— interrumpió algunas de las salidas programadas en la jornada de esta semana.

Sobre la situación del resto de los heridos, Bomberos, la Municipalidad de Foz y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (equivalente a Parques Nacionales brasileños), comunicó que uno de los ingresados en el hospital es un hombre de 49 años que se encuentra bajo observación; mientras que su esposa, una mujer de 48 años, fue atendida por una fractura en el pie.

El trágico episodio ocurrió mientras el río Iguazú registra en los últimos días un caudal tres veces superior al habitual, que oscila entre 1500 y 1800 metros cúbicos por segundo (m³/s). Este lunes, Iguazú Argentina SA, el concesionario del Parque Nacional Iguazú, informó que el caudal del río era de 6500m³/s.