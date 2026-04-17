Una adolescente apuñaló a un compañero frente al colegio, en San Martín
La secuencia fue captada en un video de la calle; el chico, de 15 años, fue hospitalizado con lesiones leves en la nuca
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Dos estudiantes de un colegio de San Martín, provincia de Buenos Aires, protagonizaron ayer al mediodía un episodio de extrema violencia. Una adolescente de 14 años apuñaló a su compañero de escuela y reciente novio antes de ingresar al establecimiento educativo.
En un video filmado por una cámara de seguridad de la cuadra, se puede ver a los dos jóvenes caminando por la vereda, hasta que la chica repentinamente comienza a atacar con movimientos dirigidos al cuello del chico, de 15 años.
Luego, se lo ve desplomarse, se puede observar a ella correr hacia el interior del colegio. El adolescente fue trasladado a un hospital. Según pudo saber LA NACION, sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro.
Según contó Luciano, el chico herido, las heridas en su cuello fueron generadas con un cutter, un elemento que utilizan en la escuela.
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