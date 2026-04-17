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Una adolescente apuñaló a un compañero frente al colegio, en San Martín

La secuencia fue captada en un video de la calle; el chico, de 15 años, fue hospitalizado con lesiones leves en la nuca

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Una menor de 14 años apuñaló a su compañero de colegio ayer por la tarde en San Martín
Una menor de 14 años apuñaló a su compañero de colegio ayer por la tarde en San MartínLN+

Dos estudiantes de un colegio de San Martín, provincia de Buenos Aires, protagonizaron ayer al mediodía un episodio de extrema violencia. Una adolescente de 14 años apuñaló a su compañero de escuela y reciente novio antes de ingresar al establecimiento educativo.

La violencia escolar no frena

En un video filmado por una cámara de seguridad de la cuadra, se puede ver a los dos jóvenes caminando por la vereda, hasta que la chica repentinamente comienza a atacar con movimientos dirigidos al cuello del chico, de 15 años.

Luego, se lo ve desplomarse, se puede observar a ella correr hacia el interior del colegio. El adolescente fue trasladado a un hospital. Según pudo saber LA NACION, sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro.

Luciano, el joven que fue herido por su novia, camino al colegio en San Martín
Luciano, el joven que fue herido por su novia, camino al colegio en San Martín

Según contó Luciano, el chico herido, las heridas en su cuello fueron generadas con un cutter, un elemento que utilizan en la escuela.

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