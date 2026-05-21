Horror en Río Gallegos: un empleado apuñaló a un estudiante dentro de una universidad

Un fuerte hecho de violencia tuvo lugar en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Unpa), en la provincia de Santa Cruz, durante la tarde de este martes, cuando un empleado de la institución apuñaló a un alumno con un arma blanca.

El incidente ocurrió apenas pasadas las 18.30 en la casa de altos estudios ubicada en la ciudad de Río Gallegos. La víctima —identificada como José Fernando Águila, de 32 años— se encontraba en una zona interna del Pabellón E del predio cuando comenzó una discusión con el atacante, empleado de mantenimiento y servicios generales en el lugar desde hacía más de 10 años.

Según la información consignada por La Voz, el ataque generó pánico entre los presentes. El estudiante sufrió heridas en brazos, espalda, cabeza y tórax y una de las puñaladas le provocó un neumotórax, producto de la perforación de un pulmón. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos, en donde fue sometido a una intervención quirúrgica compleja debido a su estado.

Más tarde, trascendió que el paciente evolucionaba de forma favorable y que se encontraba fuera de peligro, aunque continuaba internado bajo observación médica.

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Unpa) en donde ocurrió el hecho

El agresor huyó de la escena a bordo de un Volkswagen Gol. Los testigos que se encontraban en el lugar llamaron a las autoridades y dieron su testimonio, que ayudó al personal de la Comisaría Cuarta y la División de Investigaciones a localizarlo y detenerlo minutos después en las inmediaciones de Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, a aproximadamente 15 kilómetros de la universidad.

El hombre de 46 años, identificado como P.B., es un trabajador no docente de la Universidad que, según trascendió, tenía antecedentes penales por delitos por robo a mano armada, robo en poblado y en banda y defraudación previos a su incorporación al centro de estudios.

De acuerdo con información difundida por Adnsur, su ingreso a la institución se produjo inicialmente mediante un programa de reinserción laboral destinado a personas privadas de la libertad. Con el paso del tiempo, permaneció en la estructura universitaria, participó de un concurso para su cargo y hace seis años accedió a planta permanente.

El hombre tenía antecedentes penales

Denuncias previas

En tanto, la familia del estudiante aseguró que existían antecedentes de conflictos y situaciones de hostigamiento vinculadas al agresor dentro de la universidad.

Según denunció la madre de Águila, tanto el joven como su pareja advertían desde principios del año lectivo sobre “conductas intimidatorias” por parte del atacante. “Mi nuera pidió ayuda dentro de la facultad porque este hombre la perseguía y la incomodaba constantemente. Ellos avisaron varias veces, pero nadie frenó la situación”, afirmó Ángela Catelicán en diálogo con La Voz.

La mujer subrayó, además, que las autoridades universitarias conocían acerca de los problemas personales y antecedentes del sospechoso. “Les dijeron que tenía problemas de adicción y que estaban tratando de contenerlo, pero mientras tanto seguía compartiendo espacios con alumnos”, cuestionó.

Aunque el hombre quedó a disposición de la Justicia, la policía informó que el arma utilizada en el ataque aún no fue hallada.