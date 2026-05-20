“¿Nos vemos afuera?”: así fue la pelea entre dos tenistas en un partido de la clasificación de Roland Garros

El tradicional torneo de Roland Garros ya dio inicio a su semana inaugural y las clasificatorias ya dieron que hablar. Uno de los partidos en los que compiten tenistas con un ranking insuficiente para entrar de forma directa terminó con una pelea entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto, que estuvieron a minutos de irse a las manos.

El encuentro en la cancha 12 del torneo que se lleva a cabo en París, Francia, terminó con una victoria del español 6-2 y 7-5 por sobre el japonés en la primera ronda de la previa. Por razones que no quedaron claras, al terminar el partido, y cuando coincidieron en la red para realizar el saludo protocolar final, comenzaron a discutir y el altercado se puso cada vez más acalorado.

Finalmente, y como se puede ver en los videos que capturó el público que estaba en la cancha, comenzaron a manifestar aparentes intenciones de agredirse físicamente y tuvieron que ser separados por el juez de silla, John Bloom, que bajó rápidamente a la pista para intervenir en la situación.

La pelea entre dos tenistas en Roland Garros

“¿Nos vemos afuera?”, le habría lanzado Martínez a Sakamoto, según indicó el medio Eurosport, al insinuar la posibilidad de continuar la pelea fuera de la cancha. Finalmente, el tenso momento terminó cuando ambos jugadores recogieron sus cosas y abandonaron el lugar.

Sakamoto, de 19 años, llegó a su primera clasificación de Roland Garros con su ranking personal más alto, en el N° 152 en el mundo. Asimismo, hizo su debut en el cuadro principal de un Grand Slam en el Abierto de Australia a principios de este año y buscaba hacer lo mismo en Roland Garros.

Martínez, por su parte, ingresó a la fase de clasificación del Abierto de Francia en el puesto 141 del mundo. El tenista de 29 años había estado en una racha de cinco derrotas consecutivas que finalmente logró romper este martes. Ahora, para conseguir un lugar en la tercera ronda de clasificación, se enfrentará al número 153 del mundo, Arthur Fery.

Pedro Martínez, junto a Alcaraz

La lesión de Alcaraz

Martínez compartió representación de España en la Copa Davis con Carlos Alcaraz, quien este año no podrá competir en Roland Garros debido a una lesión en su muñeca derecha. Tras darse de baja de los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Wimbledon, el actual número 2 del circuito tenístico tuvo que encarar una larga recuperación luego de jugar por última vez el 14 de abril.

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!”, publicó el español en sus redes sociales.

Carlos Alcaraz con una férula que le inmoviliza la muñeca y el antebrazo derechos

La tenosinovitis de De Quervain, el nombre técnico de la lesión que lo afecta, podría hacerle perder la temporada completa y hasta obligarlo a cambiar la técnica del golpe de drive, planteó hace algunas semanas José Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología.

No se conocieron detalles oficiales sobre el diagnóstico de su lesión, pero sí se lo observó con una férula en la muñeca y el antebrazo derechos. Además, trascendió que Alcaraz continúa con una inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que padece dolor, rigidez y limitación funcional.