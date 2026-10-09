Una adolescente descubrió en Telegram imágenes sexuales falsas de ella y denunció a un compañero de curso

Una adolescente de 15 años recibió mensajes de tres números telefónicos desconocidos que la invitaban a salir y conocerse. Quienes la contactaron le dijeron que habían obtenido su número en un grupo de Telegram y le enviaron un enlace. Cuando ingresó, descubrió que allí se compartía contenido pornográfico y había imágenes suyas que habían sido modificadas con Inteligencia Artificial.

La situación derivó en una denuncia contra un compañero de cuarto año del Colegio Thomas Alva Edison, situado en Brandsen 2940, en Ituzaingó, por presuntamente haber utilizado inteligencia artificial para modificar fotografías de la joven y publicarlas en ese espacio digital.

El episodio quedó registrado en un parte policial fechado ayer jueves, al que accedió LA NACION. Según la presentación realizada por la madre de la adolescente, después de recibir los mensajes y descubrir el contenido del grupo, su hija habló sobre lo ocurrido con compañeros de aula. En esa conversación, uno de ellos, también de 15 años, le habría reconocido que había descargado fotografías de su cuenta de Instagram, las había editado mediante inteligencia artificial para desnudarla y posteriormente las había subido al grupo de Telegram.

La madre acudió a las autoridades policiales y solicitó el cese del hostigamiento hacia su hija. A partir de la denuncia se iniciaron actuaciones bajo la carátula de tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización, contemplada en el artículo 128 del Código Penal. La causa quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Morón, con actuación del fiscal Pablo Cabrejas, quien dispuso la calificación legal inicial.

El procedimiento también incluyó una comunicación con Tamara Maldonado, del Servicio Local de Protección de Derechos, que solicitó una copia de la denuncia. Además, se dio intervención al equipo interdisciplinario de la dependencia policial. El informe consigna que no se registran antecedentes, aunque no precisa si se adoptaron medidas judiciales respecto del adolescente señalado ni si existen otras personas investigadas.

Mientras se desarrollan las actuaciones, las autoridades del Colegio Thomas Alva Edison difundieron un comunicado dirigido a las familias en el que reconocieron que atraviesan una situación de conflicto vinculada con la privacidad, la seguridad y la integridad de los estudiantes. En el mensaje explicaron que el episodio se originó en cuarto año a partir de la edición y circulación de imágenes, pero advirtieron que durante las averiguaciones aparecieron nuevos elementos relacionados con fotografías de alumnos de distintos cursos.

La institución no especificó cuántos estudiantes podrían estar afectados ni detalló las características de las nuevas imágenes identificadas. Sin embargo, consideró necesario reforzar las pautas de cuidado y abordar lo sucedido de manera institucional. El comunicado también destacó la importancia de unificar criterios entre las autoridades escolares y las familias frente a la situación.

En ese contexto, un representante del establecimiento informó que había mantenido reuniones con las familias involucradas, motivo por el cual no había podido responder algunos mensajes recibidos durante la jornada. Asimismo, anunció una nueva convocatoria organizada por cursos, con el objetivo de compartir la información disponible y acordar criterios comunes de intervención y cuidado.

De acuerdo con el cronograma difundido, los encuentros fueron programados para este viernes a las 10 con las familias de primero y segundo año; a las 11 con las de tercero; a las 12 con las de cuarto; y a las 13 con las de quinto y sexto. La convocatoria comprende así a todos los cursos del nivel secundario, después de que la institución informara que las averiguaciones permitieron detectar elementos que excedían al grupo en el que inicialmente se conoció el episodio.

El antecedente de Lomas de Zamora y los avances judiciales

El episodio de Ituzaingó se conoce en medio de la investigación por un caso de características similares en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, donde estudiantes de tercer año habrían utilizado inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de sus compañeras y difundirlas en plataformas digitales.

La investigación judicial avanzó este viernes con tres allanamientos en viviendas vinculadas con los estudiantes señalados y el secuestro de dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. Según confirmó la Fiscalía General a LA NACION, son cuatro los adolescentes investigados. Uno de ellos se presentó acompañado por sus padres ante las autoridades judiciales. La causa está a cargo de la UFI N.º 6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Mariano Bonilla, y se investiga la presunta producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Protesta en la puerta del Colegio Modelo de Lomas de Zamora luego de que algunos alumnos modificaran con IA imágenes de sus compañeras, las desnudaran y las publicaran en redes Pilar Camacho

La Justicia también dispuso medidas cautelares para restringir el contacto de los adolescentes investigados con las denunciantes y prevenir nuevos episodios de hostigamiento. Además, se busca determinar si participó un adulto que habría utilizado su tarjeta de crédito para pagar la herramienta de inteligencia artificial empleada en la manipulación de las fotografías. De acuerdo con la información difundida este viernes, la cantidad de alumnas afectadas ronda las 50.

En el ámbito escolar, se dispuso que los estudiantes señalados continuaran su trayectoria educativa de manera virtual para evitar que compartieran las aulas con las adolescentes afectadas.