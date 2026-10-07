“No vamos a entrar a clases”: protesta en un colegio privado por una denuncia contra alumnos que habrían “desnudado” con IA a sus compañeras

Una protesta de alumnos y padres alteró esta mañana la actividad del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, luego de que trascendiera que un grupo de estudiantes habría utilizado inteligencia artificial para modificar fotografías de compañeras, simular que estaban desnudas y difundir las imágenes en sitios pornográficos y otras plataformas. Según los primeros testimonios recogidos por LA NACION en el lugar, las afectadas serían alrededor de 50 alumnas de tercer y cuarto año.

Los estudiantes permanecen concentrados frente al establecimiento y aseguran que no quieren ingresar a clases hasta recibir una respuesta de las autoridades. La protesta comenzó esta mañana y, de acuerdo con lo relatado por alumnos a este medio, el conflicto no es nuevo: sostienen que la circulación de las imágenes habría comenzado tiempo atrás, aunque recién ayer alcanzó una difusión masiva.

Los testimonios recogidos hasta el momento también apuntan contra la respuesta inicial de la institución. Alumnos consultados por LA NACION aseguran que habían advertido previamente sobre lo que ocurría y que desde el colegio les habrían pedido que no hablaran del tema. Un padre señaló, incluso, que a algunos estudiantes les habrían hecho borrar información vinculada con el caso. Estas acusaciones todavía requieren el descargo de las autoridades del establecimiento.

Sentada y reclamo en el Colegio Modelo Lomas

Micaela, madre de una de las alumnas afectadas, contó a LA NACION que su hija recién se animó a hablar del tema el viernes. Según relató, las adolescentes habían conocido la existencia de las imágenes un día antes, pero muchas demoraron en contarlo por vergüenza. “Las chicas se enteraron el jueves y tenían mucha vergüenza de contarnos lo que había pasado. Mi hija me terminó contando el viernes”, sostuvo.

A partir de entonces, las familias comenzaron a comunicarse entre sí para intentar reconstruir el alcance de la difusión. Según describió Micaela, circulaba una suerte de “catálogo” que incluía el nombre de las alumnas, una fotografía original obtenida de redes sociales y, junto a ella, una versión manipulada digitalmente para simular un desnudo. “Son imágenes tan bien hechas que realmente parecen reales”, afirmó.

Mientras los alumnos continúan afuera del colegio, los padres de las víctimas estuvieron reunidos en el interior con directivos y supervisores.

El encuentro entre las familias, las autoridades del Colegio Modelo Lomas y las inspectoras de Educación finalizó después de más de una hora. A la salida, un grupo de alumnas se acercó, visiblemente angustiado, a una de las madres que había participado del encuentro para intentar conocer qué se había resuelto. La mujer buscó tranquilizarlas y, minutos después, habló con LA NACION, aunque pidió preservar su identidad.

La protesta incluyó una sentada en la puerta del establecimiento mientras los padres de las alumnas afectadas se reunían con las autoridades Redacción LA NACION

Según relató, la Inspección General de Educación tomó intervención formal en el caso y escuchó durante la reunión a los padres de las alumnas afectadas. Entre las primeras medidas que se evalúan está que los estudiantes señalados por haber participado en la manipulación y circulación de las imágenes dejen de asistir presencialmente al establecimiento y continúen su escolaridad de manera virtual. “Tuvieron una acción y tienen que tener consecuencias”, sostuvo la madre.

La mujer remarcó, sin embargo, que existen dos planos diferentes que deberán avanzar en paralelo. Por un lado, la investigación judicial y las eventuales consecuencias que correspondan por tratarse de menores de edad. Por otro, planteó la necesidad de una intervención. “No dejan de ser menores que necesitan una acción reparadora, entender las consecuencias que tuvieron”, explicó. Y agregó: “La violencia es sistemática, es estructural. Esto no compete solamente al Modelo, es algo que atraviesa nuestra sociedad”.

Alumnos permanecieron fuera de las aulas y exigieron medidas concretas frente a un caso que generó conmoción en la comunidad educativa Redacción LA NACION

Creció con la viralización

De acuerdo con su relato, la dimensión del caso fue creciendo a medida que se conocían nuevas imágenes. En un primer momento, el colegio habría comunicado la situación a estudiantes de cuarto año y posteriormente a los de tercero, curso al que pertenecerían los alumnos señalados. Sin embargo, durante las últimas horas comenzaron a aparecer posibles víctimas de prácticamente todo el secundario. “Ayer se supo que había chicas de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto”, señaló. Las estimaciones que manejan las familias oscilan entre 30 y 40 alumnas afectadas, aunque otros estudiantes consultados por este medio elevaron esa cifra a alrededor de 50.

Así fue la sentada frente al Colegio Modelo

Según la madre, las fotografías originales de las adolescentes fueron alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes y, en algunos casos, videos de contenido sexual falso. Parte de ese material habría comenzado a circular también entre estudiantes de otros colegios. Algunas familias, afirmó, se enteraron antes que otras y tuvieron que comunicarse entre sí para advertirse sobre lo que estaba ocurriendo. “Las nenas estaban traumadas, con vergüenza, siendo ellas las víctimas”, describió.

La mujer sostuvo que el colegio ya se encontraba investigando lo sucedido, pero que mientras avanzaba esa pesquisa las propias alumnas continuaban descubriendo nuevas imágenes y posibles víctimas. Ese desfase, explicó, alimentó el malestar que terminó este miércoles en una sentada frente al establecimiento. “Las chicas hicieron un encuentro pacífico porque no se sintieron escuchadas”, afirmó.

Tras la reunión, la intervención educativa continuará con un abordaje interdisciplinario que, según explicó la madre, involucrará al equipo directivo, docentes e inspectores. El objetivo será abrir instancias de debate y espacios de escucha para las víctimas. “Que haya contención y apoyo psicológico”, resumió sobre uno de los principales pedidos planteados por las familias.

Entre las alumnas que permanecían frente al colegio estaba Pilar, de 16 años. Habló con LA NACION con temor y visiblemente angustiada. Contó que todavía ayer había visto dentro del establecimiento a uno de los estudiantes señalados en el caso. “Se viralizaron cosas falsas. Me genera mucha angustia”, dijo. Dio su nombre con miedo; su madre, en cambio, prefirió mantener su identidad en reserva.

Estudiantes y familias se concentraron frente al Colegio Modelo Lomas para reclamar respuestas tras la denuncia por la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial Redacción LA NACION

LA NACION ingresó al colegio al finalizar la reunión con los padres y consultó a personal de preceptoría para conocer la posición de la institución frente a lo ocurrido. Desde el establecimiento informaron que, por el momento, no brindarán declaraciones, debido a que las autoridades se encuentran trabajando junto con los inspectores que intervinieron en el caso en la elaboración de un comunicado oficial.

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