Una adolescente dio a luz con instrucciones de ChatGPT y luego su novio abandonó a la bebé en una estación de tren

Una pareja de adolescentes de 15 años atendió un parto con instrucciones de ChatGPT y luego intentó abandonar a la bebé en la estación de tren de Ezpeleta, partido de Quilmes.

El caso generó conmoción en las últimas horas de este miércoles y se descubrió cuando el padre, de 16 años, llevó a la bebé envuelta en una manta a la estación de tren y la entregó a un hombre con el argumento de que la había encontrado en la calle.

Una vez que ambos se presentaron a las autoridades y la bebé fue trasladada al hospital, el joven confesó que, junto a su pareja, habían planeado el ocultamiento del embarazo a la familia y que la madre había dado a luz sola en su casa con instrucciones del ChatGPT.

La pareja recurrió a la inteligencia artificial para poder llevar a cabo el parto sin complicaciones. Los jóvenes también confesaron que habían acordado abandonar a su hija recién nacida para evitar represalias.

El caso terminó de conocerse cuando la adolescente se presentó espontáneamente en el Hospital Iriarte de Quilmes y confesó haber tenido el parto en su domicilio.

La bebé recién nacida permanece internada en el área de Neonatología de ese hospital y se encuentra estable y fuera de peligro, según indicaron fuentes del municipio.

La joven madre también está en buenas condiciones de salud después de haber dado a luz sin asistencia médica.

Desde esa institución se comunicaron además con los padres de ambos jóvenes, que se encuentran bajo tratamiento profesional.