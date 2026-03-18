Quilmes: una mujer protagonizó un escándalo en la sede municipal cuando fue a pagar una factura

Una mujer protagonizó un episodio de tensión en la Municipalidad de Quilmes cuando intentaba pagar una factura y no lograba completar el trámite. La situación generó sorpresa entre empleados y contribuyentes que se encontraban en el lugar. Debió interceder un efectivo policial para contenerla.

El hecho ocurrió en el sector destinado al pago de tasas municipales, donde la mujer comenzó a manifestar su malestar a los gritos frente a una ventanilla de atención, según informó el portal de FM Sur. El episodio fue filmado por personas presentes en el lugar y se difundió en redes sociales.

En el registro se observa a la mujer, vestida de blanco, frente a una empleada municipal, mientras un policía intenta calmarla. A su alrededor, otros usuarios miran la escena con incomodidad y sorpresa, mientras algunas personas se acercan para intentar asistir en la situación.

Una mujer protagonizó una situación de tensión en la municipalidad de Quilmes

El video muestra que, en un primer momento, la mujer se encuentra frente a la ventanilla junto a un policía que intenta mediar. Allí lanza su primer reclamo: “¿Cuál es el delito? A ver, explíquemelo”, antes de elevar la voz de manera abrupta.

Instantes después, la mujer comienza a emitir un grito sostenido, de varios segundos, que llama la atención de quienes estaban en el lugar. En el registro fílmico también se ve que un hombre que aguardaba en una ventanilla contigua gira la cabeza sorprendido, mientras otros presentes observan la escena con incomodidad.

Luego se acerca una mujer con la intención de calmarla, pero la situación no se modifica. La protagonista retoma sus reclamos y vuelve a gritar: “Solo quiero pagar”, seguido nuevamente por la misma pregunta, en un tono elevado y persistente.

En el video difundido en redes sociales se ve la incomodidad que vivieron otras personas que se encontraban en la sede municipal en el momento de tensión

A continuación, aparece una segunda mujer que también intenta intervenir. Lejos de tranquilizarse, la mujer insiste con mayor énfasis y vuelve a gritar, al borde del llanto.

En ese momento, formula un nuevo reclamo concreto: “Díganme cuánto es el monto que tengo que pagar de la factura y lo tengo que pagar acá. No puedo ir a otro Pago Fácil, ¿entiende?”, mientras el policía continúa intentando dialogar con ella.

Los intentos por contenerla no lograron efecto inmediato y la secuencia se mantuvo con gritos intermitentes y reclamos reiterados. La escena se extiende durante varios minutos.

Finalmente, tal como informó FM Sur, debió intervenir la Policía Bonaerense para retirar a la mujer del edificio municipal y restablecer el funcionamiento habitual del sector. Sin embargo, el video del incidente se viralizó y generó repercusiones entre usuarios de redes sociales.